Siracusa, Camera Penale “Pier Luigi Romano”: Lantieri presidente, Gurrieri portavoce per il referendum

La Camera Penale “Pier Luigi Romano” di Siracusa comunica che il Consiglio Direttivo, nell’ambito del mandato biennale in corso, ha deliberato all’unanimità l’avvicendamento alla presidenza, nominando presidente l’avvocato Giuseppe Lantieri.

Il Consiglio direttivo ha espresso il proprio ringraziamento all’avv. Giuseppe Gurrieri per l’attività svolta nel corso dell’anno di presidenza, caratterizzata da impegno e continuità nell’azione associativa della Camera Penale. A Gurrieri è stato affidato all’unanimità il ruolo di portavoce della Camera Penale di Siracusa per la campagna referendaria a sostegno del sì, confermando l’incarico di segretario all’avv. Mariagiulia Ferlito.

“L’avvicendamento rientra in una scelta collegiale – si legge in una nota – volta a garantire continuità organizzativa anche in vista dell’impegno referendario e a rafforzare l’impegno della Camera Penale sui temi di interesse dell’avvocatura penale”.