Camion contro il casello di Avola, traffico rallentato in uscita dall’autostrada

Cronaca · Polstrada sul posto

Incidente autonomo nel primo pomeriggio allo svincolo autostradale di Avola. Per cause ancora in fase di accertamento, un camion si è scontrato contro una delle barriere del casello autostradale, terminando la propria corsa con la motrice parzialmente sporgente verso l’altra corsia di uscita.

Il mezzo pesante era stato costretto a lasciare l’autostrada in corrispondenza dello svincolo di Avola a causa del divieto di transito sul viadotto Cassibile, attualmente interdetto ai mezzi pesanti. L’impatto ha provocato rallentamenti alla circolazione in uscita dal casello, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per eseguire i rilievi e gestire il traffico.

In corso le operazioni per la rimozione del camion e la messa in sicurezza dell’area, così da consentire il ripristino della normale viabilità. Al momento non si hanno notizie di eventuali feriti.