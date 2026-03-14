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Viabilità

Camion si ribalta sulla Ragusana, forti rallentamenti al traffico

Sul posto sono presenti Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine

Un camion dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono presenti Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine

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A causa di un mezzo pesante ribaltatosi, il traffico è temporaneamente bloccato lungo la strada statale 194 “Ragusana” nei pressi del km 23 a Lentini (SR).

Sul posto sono presenti Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Al momento è stata riaperta a senso unico alternato la strada statale 194 “Ragusana” a Lentini (SR) nei pressi del km 23

 


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