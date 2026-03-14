Camion si ribalta sulla Ragusana, forti rallentamenti al traffico

A causa di un mezzo pesante ribaltatosi, il traffico è temporaneamente bloccato lungo la strada statale 194 “Ragusana” nei pressi del km 23 a Lentini (SR).

Sul posto sono presenti Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Al momento è stata riaperta a senso unico alternato la strada statale 194 “Ragusana” a Lentini (SR) nei pressi del km 23