Camion vela si ribalta in autostrada: coda di km in autostrada verso Siracusa

Un camion ha visto ribaltarsi la vela in autostrada causando forti rallentamenti e una situazione potenzialmente pericolosa lungo l’asse Catania–Siracusa, poco prima dello svincolo per Melilli.

Secondo quanto segnalato da automobilisti in transito, l’impatto sulla circolazione è immediato: si è formata una coda di almeno 2 chilometri in direzione Siracusa. Nel tratto interessato, diversi veicoli starebbero utilizzando la corsia d’emergenza per superare la fila, comportamento che aumenta il rischio di incidenti e rende più difficile l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso. Particolarmente complicata la situazione per i mezzi pesanti, con mezzi pesanti che avrebbero difficoltà a manovrare o a procedere regolarmente in presenza di traffico bloccato e sorpassi irregolari.