Campagna antinfluenzale a Siracusa: vaccinazioni aperte fino al 28 febbraio

La Direzione Sanitaria dell’Asp di Siracusa, in linea con le recenti disposizioni dell’Assessorato regionale alla Salute, rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad aderire alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, che proseguirà regolarmente fino al prossimo 28 febbraio.

L’iniziativa mira a consolidare i risultati già positivi raggiunti sul territorio provinciale, dove si contano oltre 57.000 dosi somministrate, per contrastare il rapido aumento dei casi registrato dopo le festività natalizie e la riapertura delle scuole.

La vaccinazione è fortemente raccomandata non solo per la popolazione generale, ma con particolare riguardo per il personale sanitario e sociosanitario, i soggetti ricoverati, i loro caregiver e le categorie più fragili. Proteggersi con il vaccino rappresenta infatti la misura di prevenzione più efficace per ridurre drasticamente il rischio di complicanze gravi e ricoveri ospedalieri, contribuendo al contempo a limitare la circolazione del virus all’interno della comunità.

Per agevolare il massimo accesso al servizio, l’Azienda ha predisposto una rete capillare di punti vaccinali. I cittadini possono rivolgersi ai propri medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta o alle farmacie della provincia che hanno aderito alla campagna.

Inoltre, gli ambulatori vaccinali del SEMP presenti sul territorio sono operativi e consentono la somministrazione del vaccino anche senza necessità di prenotazione.

Per gli operatori sanitari e i degenti, la Direzione ha inoltre attivato sedute dedicate direttamente all’interno delle strutture ospedaliere e dei reparti.

Sul sito istituzionale www.asp.sr.it è disponibile l’elenco completo dei centri vaccinali presenti sul territorio provinciale, dei pediatri che possono vaccinare anche bambini non iscritti al proprio elenco assistiti e delle farmacie aderenti alla campagna antinfluenzale 2025/2026. Il link diretto al servizio è disponibile al seguente indirizzo: https://www.asp.sr.it/Servizi-e-prestazioni/Servizio-di-vaccinazione.