Campagna referendaria Pd a favore del No al referendum: Andrea Orlando sabato a Siracusa

Per la campagna referendaria a favore del No al referendum del 22 e 23 marzo prossimi, sarà presente Andrea Orlando del Partito Democratico. Appuntamento sabato alle 18 all’hotel “Parco delle Fontane” in via Scala Greca 325 a Siracusa.

Andrea Orlando fu ministro della Giustizia dal 2014 al 2018 nei governi presieduti da Matteo Renzi prima e da Paolo Gentiloni successivamente. Risulta quindi un autorevole e titolato esponente ad illustrare le tematiche connesse alla consultazione referendaria, chiamata ad approvare o respingere la recente legge recante modifiche alla Costituzione, nella parte relativa al Consiglio Superiore della Magistratura.