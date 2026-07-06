Campionati Italiani Fidesm 2026, primi successi per la Clary Dance: Pulino semifinalista e Benintende tra le migliori d’Italia

Sono appena iniziati i Campionati Italiani Fidesm 2026 e dalla città di Rimini arrivano già le prime soddisfazioni per l’ASD Clary Dance, protagonista con risultati di prestigio nel settore delle danze sportive.

A brillare è stata Sophie Pulino, categoria 12/13 anni classe C, che al termine di una stagione ricca di successi ha conquistato la semifinale nazionale nel Latin Style, classificandosi tra le migliori atlete italiane su un totale di 240 partecipanti provenienti da tutta Italia. Per lei anche l’accesso ai quarti di finale nel Solo Latin, competizione che ha visto la partecipazione di 170 atlete, e il prestigioso passaggio per merito sportivo alla classe B.

Ottima prova anche per Giada Benintende, categoria 14/15 anni classe C, che ha concluso il proprio percorso ai Campionati Italiani con un significativo 32° posto nel Solo Latin su 130 atleti in gara. La giovane atleta ha inoltre sfiorato l’ingresso nei quarti di finale nelle discipline Samba, Cha Cha Cha e Rumba, riuscendo invece a entrare tra le migliori 24 concorrenti nel Jive, su un totale di 160 partecipanti.

Grande l’emozione espressa dalla maestra Arnone, che ha sottolineato il percorso delle due atlete: “Dietro questi risultati ci sono storie diverse. Sophie è entrata nelle nostre sale quando aveva appena tre anni e, crescendo, ha scelto di intraprendere un percorso agonistico costruito con impegno e sacrificio. Quello che fino a ieri era un sogno oggi è diventato realtà. Giada, invece, rappresenta un’evoluzione quasi impensabile: a pochi mesi dal debutto agonistico è già tra le migliori atlete italiane e vicinissima al passaggio di categoria. È difficile descrivere l’emozione che proviamo come squadra e come famiglia”.

Sulla stessa linea il maestro Riccardo Aliffi, che ha evidenziato la filosofia formativa della società: “Ogni atleta segue un percorso personalizzato, costruito sulle proprie caratteristiche e predisposizioni. Il nostro obiettivo è valorizzarne le qualità tecniche ed espressive, offrendo esperienze formative che favoriscano una crescita non solo sportiva, ma anche umana”.

“La Clary Dance è una realtà sportiva sana e consolidata – concludono i tecnici – e siamo certi che molti altri atleti, piccoli e grandi, siano pronti a regalarci nuove e grandi emozioni”