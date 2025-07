Campionati Italiani su strada di pattinaggio, la Skating Priolo torna a casa con un oro e un bronzo

Si chiude con entusiasmo e soddisfazione l’esperienza della Skating Priolo ai Campionati Italiani su strada disputati a Cantù, una tappa importante nel percorso di crescita della squadra siracusana che conferma la bontà del lavoro svolto.

A brillare su tutti è Gioele Siringo, categoria Ragazzi, protagonista di due prove straordinarie: conquista il bronzo nei 5.000 metri a eliminazione dopo una caduta e una rimonta emozionante, ma è nella gara dei 3.000 a punti, disputata sotto la pioggia, che firma l’impresa vincendo la medaglia d’oro con grinta e intelligenza tattica.





Adam Maiorca, nonostante la mancata qualificazione nei 500m sprint a causa del maltempo, ottiene un ottimo 5° posto nei 100m in corsia e tiene testa alla concorrenza anche nella difficile 15.000 a eliminazione, una distanza non proprio adatta alle sue caratteristiche.

Sfortunata ma promettente la prestazione di Chiara Di Pasquale nella categoria Allieve, che registra il miglior tempo in qualifica nel giro sprint ma viene retrocessa ai quarti di finale per un presunto fallo tecnico. Positiva invece la prova della compagna di squadra Viviana Bisignano, che torna in gara con lo spirito giusto dopo l’infortunio di inizio stagione, mostrando importanti segnali di crescita.

Esperienza utile anche per i più giovani: Nicolò Bianchi, categoria Ragazzi, ancora in fase di formazione, riesce comunque a classificarsi 5° nel giro sprint. Anche Sofia Guercio, categoria Ragazze, paga l’inesperienza venendo squalificata come Bianchi nei 100m in corsia per invasione. Infine Gioele Siringo e Nicolò Bianchi centrano un ottimo 4°posto sulla team sprint categoria Ragazzi

A Cantù ha debuttato anche la categoria Master, e proprio qui arriva un altro grande risultato per la Skating Priolo: il tecnico e atleta della squadra Luciano Siringo conquista due titoli italiani, trionfando sia nei 5.000m che nei 10.000m, indossando con orgoglio la maglia tricolore.

“Un’emozione straordinaria – racconta – condividere lo stesso evento e salire sul podio con mio figlio. Un ricordo che porterò con me per sempre.”

La Skating Priolo rientra a casa confermata nel suo progetto sportivo, portando con sé medaglie, soddisfazioni e tanta voglia di continuare a crescere.