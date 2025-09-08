Campionati Nazionali Giovanili Padel 2025, lo Star Padel Floridia conquista 4 scudetti

Vittorie, trofei e quattro scudetti per lo Star Padel di Floridia ai Campionati Nazionali Giovanili di Padel che si sono svolti a Roma, negli impianti di Villa Pamphili.

Il circolo guidato dal presidente Massimo Stella ha conquistato il tricolore nella categoria Under 12 femminile grazie a Giorgia Pistritto (partner Miriam Pentrella), e nell’Under 18 ha trionfato con Luna Di Battista (in coppia con Camilla Livioni). I due scudetti nell’Under 16 maschile, invece, portano la firma di Andrea Di Martino e Gabriele Laurino.

I successi degli atleti dello Star Padel – unici tra gli oltre trenta siciliani in gara ad aver vinto – confermano la bontà del lavoro e la continuità di rendimento garantita dagli allenamenti agli ordini del tecnico Adriano Sammatrice e dei suoi collaboratori.

Tra i finalisti, Stefano Indomenico (con il partner Mattia Di Bari) nell’Under 18 maschile. Il percorso di Andrea Stella (Andrea Carrera) si è interrotto in semifinale, così come quello di Giada Pistritto e Vittoria Fornarotto nell’Under 16 femminile, e Giulia Conte con Martina Mantova nell’Under 18 femminile.