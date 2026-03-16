Campionati regionali Fidesm, Siracusa brilla: un titolo, un argento e finali prestigiose

Non si ferma l’onda dei successi targati ClaRy Dance. Nel secondo weekend dedicato ai campionati regionali fidesm settore solo latin style le quattro atlete della società sportiva ClaRy Dance guidata dai maestri Aliffi Riccardo e Arnone Claudia hanno confermato il loro talento affermandosi in tutte le categorie di gara.

-Giada Benintende si laurea Campionessa regionale 2026 nella categoria solo femminile 14/15 anni

-Chiara Lombardo è la vicecampionessa regionale 2026 nella categoria solo latin 16/18 anni

-Alessandra Latina conquista la finale e si posiziona al 6 posto nella categoria solo latin 12/13 anni

Infine impresa epica per Sophie Pulino che nella categoria più numerosa dell’intera giornata di gara si classifica 6° cha cha,7° rumba,6° jive su 48 atlete della categoria latin style e conquista il 5 posto nella categoria solo femminile 12/13 anni.

“Sono molto emozionata e gratificata dai risultati raggiunti dalle nostre ragazze. L’impegno e la dedizione quotidiana le ha ripagate e soprattutto rende me molto orgogliosa del lavoro svolto. Credo molto in tutte loro e cerco di guidarle e motivarle sempre al massimo ed in queste occasioni sia io che loro abbiamo la conferma di fare bene”, afferma la maestra Arnone

“Crediamo che la nostra squadra stia facendo bene perché atleti e maestri siamo affiatati ed in sintonia inoltre sappiamo di essere pienamente appoggiati e sostenuti dalle famiglie che stanno alle spalle dei più piccoli dei nostri allievi e questo ci motiva ancora di più”, conclude il maestro Riccardo