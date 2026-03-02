Campionato Fidesm: trionfo per la Clary Dance, pioggia di titoli regionali tra giovani e senior

Domenica 1 Marzo 2026 si è disputato a Catania il Campionato Regionale della Federazione Italiana Danza sportiva (Fidesm). Gli atleti dell’ asd CLARY DANCE hanno conquistato, con talento e impegno, il gradino più alto del podio.

In particolare:

– ⁠Diego D’Arrigo e Sofia Belfiore sono i Campioni Regionali 2026 sia nelle danze standard che nella disciplina Combinata 12/13 anni classe C che li vede danzare sia le danze standard che latino americane e sono anche finalisti nelle danze latino americane;

– ⁠Daniele Liotta e Ida Orlandi sono i Campioni Regionali 2026 nelle danze standard 65/69 classe A ;

– ⁠Raffaele e Maria Aliffi sono i Campioni Regionali Danze latino americane over 70 classe As.

“Siamo molto contenti dei risultati conseguiti, frutto del continuo lavoro in sala prove e della costanza con cui i nostri allievi seguono i nostri insegnamenti”, dice la Maestra Claudia Arnone “nonché della varietà generazionale di cui ci vantiamo… infatti nella nostra associazione ci dedichiamo a seguire nel proprio percorso agonistico atleti giovanissimi ed anche adulti” siamo certi che anche il resto della squadra delle danze di coppia, completata la propria preparazione, potrà darci ulteriori soddisfazioni. Ci teniamo a ringraziare per la collaborazione e la super visione nella preparazione dei nostri allievi i maestri Guarnieri Giuseppe e Betti Alessia”,conclude il tecnico Riccardo Aliffi.