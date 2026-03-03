Campionato italiani indoor: 5 medaglie per l’Asd Pattinaggio Città di Priolo Gargallo

L’ASD Pattinaggio Città di Priolo Gargallo si conferma tra le migliori società d’Italia, ottenendo la terza posizione nella classifica per società. Un risultato di grande prestigio che non sarebbe stato possibile senza il lavoro di tutti gli atleti, dai più grandi ai più piccoli.
Per quanto riguarda il campionato, torniamo a casa con 5 medaglie. Gabriele Vinci conquista la medaglia di bronzo nel 1 giro atleti contrapposti, categoria Allievi. Vincenzo Maiorca ottiene la medaglia d’oro e il titolo italiano assoluto nel 1 giro atleti contrapposti, stabilendo anche il nuovo record della pista in 15.649 secondi. Sempre Vincenzo Maiorca conquista un’altra medaglia d’oro e il titolo italiano assoluto nella 1000 m sprint.
Grandissima prova per la staffetta Allievi maschile composta da Mattia Pappalardo, Alessandro Trigila e Gabriele Vinci, che dopo una gara ricca di continui sorpassi riescono a conquistare la medaglia d’oro. Ottima prova anche per la staffetta Senior maschile, composta da Roberto Maiorca, Leopoldo La Rosa e Vincenzo Maiorca, che conquista la medaglia d’argento.
Grande prestazione nella 5.000 m a punti, categoria Senior, per Roberto Maiorca, che sfiora il podio arrivando a soli 3 millesimi dalla medaglia di bronzo. Ottimi piazzamenti anche per Roberta Tagliata (costretta al ritiro a seguito di una caduta nella finale dei 5.000 m a punti Senior), Fabrizio Tagliata, Paolo Rizza (6° nella 3.000 m a punti categoria Allievi), Leandro Fiorito (sfortunato dopo una serie di cadute) e Alessio Santuccio (a pochi centesimi dalla finale del 1 giro atleti contrapposti categoria Allievi).
