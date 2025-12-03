Campione (Mpa): “Priolo ostaggio di un’amministrazione senza numeri, si dimetta il sindaco”

Il consigliere comunale Luca Campione (Grande Sicilia) denuncia che “da tanto, troppo tempo la nostra politica locale è insabbiata da una situazione politica di stallo”, precisando che “la situazione di parità in Consiglio comunale e la mancanza di dialogo e confronto blocca il paese”. Sottolinea che lui e i colleghi di opposizione “siamo interpellati solo per votare le variazioni di bilancio, non condivise e concertate, che ovviamente portano alla nostra astensione”, per poi essere “attaccati mezzo social di non volere il bene dei cittadini, fomentando un’aria pesante e nervosa all’interno del paese”.

Il consigliere descrive un clima sempre più teso all’interno dell’aula, affermando che “l’aula del civico consesso è divenuta un’arena, urla, insulti e spesso si inveisce in maniera lontano dai canoni del rispetto”. A ciò si aggiunge il fatto che “la gestione affidata alla Presidenza del Consiglio non è mai stata, a mia memoria, così poco incisiva, non si svolgono i lavori senza autorevolezza e imparzialità”. Per queste ragioni dichiara: “invito la Presidente del Consiglio a dimettersi, non è più tollerante questa gestione”.

Il consigliere prosegue criticando l’operato dell’Amministrazione, affermando che “il Sindaco e la Giunta non hanno programmazione e visione volta alle esigenze dei cittadini, solo slogan ed interviste faziose”. Da qui la sua richiesta esplicita: “chiedo al Sindaco di dimettersi, il paese sta soffrendo troppo”. Inoltre aggiunge un passaggio politico molto netto: “non è più possibile usare il nostro paese come trampolino di lancio per elezioni politiche di rango superiore, o per garantire poltrone ai gruppi politici che si ostinano a tenere in piedi un carrozzone ibrido senza coesione politica”. Il consigliere conclude così: “chiedo a gran voce le dimissioni del Sindaco e della Presidente del Consiglio, e confermo che in tal caso sarò il primo a rassegnare le mie dimissioni. Liberiamo il Paese”.