Campione (Mpa): “Priolo ostaggio di un’amministrazione senza numeri, si dimetta il sindaco”

Il consigliere descrive un clima sempre più teso all’interno dell’aula

Il consigliere comunale Luca Campione (Grande Sicilia) denuncia che “da tanto, troppo tempo la nostra politica locale è insabbiata da una situazione politica di stallo”, precisando che “la situazione di parità in Consiglio comunale e la mancanza di dialogo e confronto blocca il paese”. Sottolinea che lui e i colleghi di opposizione “siamo interpellati solo per votare le variazioni di bilancio, non condivise e concertate, che ovviamente portano alla nostra astensione”, per poi essere “attaccati mezzo social di non volere il bene dei cittadini, fomentando un’aria pesante e nervosa all’interno del paese”.

Il consigliere descrive un clima sempre più teso all’interno dell’aula, affermando che “l’aula del civico consesso è divenuta un’arena, urla, insulti e spesso si inveisce in maniera lontano dai canoni del rispetto”. A ciò si aggiunge il fatto che “la gestione affidata alla Presidenza del Consiglio non è mai stata, a mia memoria, così poco incisiva, non si svolgono i lavori senza autorevolezza e imparzialità”. Per queste ragioni dichiara: “invito la Presidente del Consiglio a dimettersi, non è più tollerante questa gestione”.

Il consigliere prosegue criticando l’operato dell’Amministrazione, affermando che “il Sindaco e la Giunta non hanno programmazione e visione volta alle esigenze dei cittadini, solo slogan ed interviste faziose”. Da qui la sua richiesta esplicita: “chiedo al Sindaco di dimettersi, il paese sta soffrendo troppo”. Inoltre aggiunge un passaggio politico molto netto: “non è più possibile usare il nostro paese come trampolino di lancio per elezioni politiche di rango superiore, o per garantire poltrone ai gruppi politici che si ostinano a tenere in piedi un carrozzone ibrido senza coesione politica”. Il consigliere conclude così: “chiedo a gran voce le dimissioni del Sindaco e della Presidente del Consiglio, e confermo che in tal caso sarò il primo a rassegnare le mie dimissioni. Liberiamo il Paese”.


