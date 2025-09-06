“Campioni di Emozioni” è il progetto di Democrazia Partecipata più votato a Priolo Gargallo, con 184 preferenze. Al 2° posto “Mini Olimpiadi per Bambini”, con 142 voti. Terzo posto per il progetto “Lo Sport e’ di tutti e per tutti”, con 135 preferenze. “Famiglie Cardio Protette junior”, 82 voti, Marina di Priolo “d’Amare”, sport e benessere, 45 preferenze, “Sport & Arte insieme”, 34 voti mentre “La Scuola più Bella”, 23 preferenze.

A votare le proposte sono stati gli stessi cittadini residenti a Priolo, dal 3 al 5 settembre, attraverso il sito istituzionale del Comune. Il numero di votanti è risultato nettamente superiore rispetto allo scorso anno quando i voti totali furono 306, contro i 645 attuali.





Il progetto “Campioni di Emozioni” prevede iniziative di prevenzione del disagio giovanile attraverso il calcio, con la creazione di spazi psicoeducativi, laboratoriali e di reti associazionistiche, coinvolgendo anche i genitori. Il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Bilancio, Maria Grazia Pulvirenti, ringraziano tutti coloro che hanno presentato i progetti e i cittadini per aver votato cosi numerosi.