Campipet corsara a Comiso: i neroverdi superano il Billona per 5-4

Sport · Calcio a 5

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Importante vittoria in trasferta per la Campipet, che domenica scorsa si è imposta per 5-4 sul campo del Billona Comiso. Un successo sofferto, arrivato al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni, che consente ai ragazzi del duo Castagnino-Agnello di raggiungere il quinto posto in classifica.

Sono i padroni di casa a sbloccare il risultato, ma la risposta della Campipet non tarda ad arrivare: Genovese si procura e trasforma il calcio di rigore che vale il momentaneo pareggio. A seguire sale in cattedra Paredes, autore di una doppietta che permette ai neroverdi di portarsi sul doppio vantaggio.

Il Billona, però, non si arrende e riesce a rimettere in equilibrio la partita, chiudendo la prima frazione sul 3-3.

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Nella ripresa la Campipet riparte con determinazione e trova nuovamente l’allungo grazie a Genovese, che completa la propria tripletta personale e porta gli ospiti sul 3-5. I padroni di casa accorciano le distanze a metà secondo tempo, fissando il risultato sul definitivo 4-5. Nel finale i neroverdi difendono il vantaggio e portano a casa tre punti preziosi.

In vetta prosegue la marcia solitaria della Gymnica Scordia, che si aggiudica lo scontro diretto con lo Sporting Savio per 1-0 e resta a punteggio pieno con 18 punti.

Alle sue spalle, a quota 13, sale la Meraco, vittoriosa per 2-1 sulla Libertas Canicattini. Lo Sporting Savio resta fermo a 12 punti, raggiunto da I Soci Volley, che supera l’Ibla Melilli con un netto 7-3.

Sale a quota 9 la Campipet, che conquista così il quinto posto solitario. A seguire, con 7 punti, il terzetto composto da Libertas Canicattini, Chiaramontani e Fulgentissima. I primi vengono sconfitti dalla Meraco, mentre i Chiaramontani travolgono il Real Pachino per 10-4. Turno di riposo, invece, per la Fulgentissima.

A quota 6 restano Billona Comiso e Ibla Melilli, raggiunte dalla Rinascitanetina, vittoriosa per 3-1 sul campo del Megara, che rimane fermo a 3 punti. Chiude la classifica il Real Pachino, ancora a quota zero.

Il prossimo fine settimana propone un appuntamento di grande interesse per il futsal aretuseo. Sabato 14, alle ore 15, al tensostatico della Cittadella dello Sport, andrà in scena il derby tra Campipet e Meraco.