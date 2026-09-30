Campipet Futsal Siracusa, presentata ufficialmente la rosa per la stagione 2026/27

Sport · Serie C2

Nella serata di martedì 29 settembre, nella cornice del Ficus 87, sponsor della società, è stata presentata ufficialmente la rosa dell’ASD Campipet Futsal per la stagione sportiva 2026/27.

Una stagione che si apre con aspettative importanti per la “squadra del popolo”, società nata appena nel 2025 e protagonista, nella sua prima stagione di attività, di un percorso straordinario. All’esordio assoluto in campionato, infatti, i neroverdi hanno dominato il torneo di Serie D, conquistando la promozione diretta in Serie C2.

Il nuovo campionato è già iniziato lo scorso fine settimana, ma la Campipet ha dovuto attendere il proprio esordio ufficiale. Inserita nel girone D, composto da 13 squadre, la formazione aretusea ha infatti osservato subito il proprio turno di riposo.

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L’appuntamento è quindi fissato per sabato, quando la Campipet Futsal scenderà in campo a Pachino per affrontare la Real Pachino. Sarà il primo passo di una stagione nella quale il gruppo guidato dai mister Marco Castagnino e Salvatore Agnello sarà chiamato a misurarsi con una nuova categoria.

Un esordio atteso, con un obiettivo che resta lo stesso per tutta la stagione: dare sempre il massimo, onorare la maglia e tenere alti i colori della Campipet.

Di seguito l’organigramma completo, societario e sportivo, dell’ASD CampiPet Futsal per la stagione 2026/27.

La rosa

Portieri: Gozzo, Monterosso, Moscuzza, Sapienza

Centrali: Bongiorno, Latina, Mastronardi, Pennisi, Riani

Laterali: Azzarelli, Drago, Paredes, Rizza, Ricupero, Slimani

Pivot: Campisi, Genovese, Luca, Midolo

Universali: Boscarino, Castagnino

Questo invece l’organigramma societario e tecnico

Presidente: Francesco Li Noce

Allenatore: Marco Castagnino

Vice allenatore: Salvatore Agnello

Preparatore dei portieri: Francesco Di Franco

Fisioterapista: Simone De Caro

Responsabile della comunicazione: Francesco Moncada

Addetto stampa: Salvatore Ferro

Responsabile attrezzature: Alessio Scarso