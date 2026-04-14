Campipet–Libertas, equilibrio totale: lo scontro al vertice finisce 0-0 davanti al pubblico delle grandi occasioni

Né vincitori né vinti nel big match di venerdì al Tensostatico della Cittadella dello Sport. Campipet e Libertas Canicattini si dividono lo 0-0 in una gara intensa, molto più viva di quanto dica il risultato. In campo tensione e concentrazione massima; sugli spalti un colpo d’occhio da sold-out, con le due tifoserie protagoniste di una serata caldissima dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Il pareggio rispecchia l’equilibrio tra le due capolista, consapevoli del peso della sfida a cinque giornate dal termine di un campionato di Serie D che, a girone unico, si sta rivelando tra i più combattuti degli ultimi anni.

Classifica cortissima e corsa playoff apertissima. Campipet e Libertas restano appaiate in vetta a quota 44 punti, anche se i siracusani possono contare su una gara in meno e hanno già scontato 5 punti di penalizzazione. Alle loro spalle si fa largo la Futsal Pachino, che con la rimonta da 3-0 a 3-5 sul campo del Megara è salita a 42 punti, scavalcando proprio gli augustani fermi a 37.

Dietro continua la lotta per l’ultimo posto playoff: il Priolo, battendo il Marzamemi, è risalito a 34 punti, mentre il Palazzolo ha agganciato i Dragoni a quota 31 grazie al successo per 5-8 nello scontro diretto di Carlentini. Più staccato il Villasmundo, ora a 28 dopo l’11-3 rifilato alla Leonzio, che resta a 27. Chiudono la graduatoria la Canicattinese a 23 (turno di riposo), il San Paolo a 13, la Trombatore a 7 e il Marzamemi a 6.

Prossimo turno: sfida ad alta quota a Pachino. La Campipet tornerà in campo sabato 18 aprile alle 17:30, al Tensostatico di Pachino, per affrontare proprio la Futsal Pachino in un incrocio che promette spettacolo e che potrebbe pesare tantissimo nella corsa alla promozione diretta.