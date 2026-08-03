Campo “Ivan Tuccitto” a Cassibile, gara deserta: il Comune riduce il canone e riprova

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Nuova gara per affidare in concessione la gestione del campo di calcio comunale “Ivan Tuccitto” di Cassibile. Il Comune di Siracusa ha preso atto dell’esito negativo della precedente procedura e ha approvato una nuova manifestazione d’interesse, riducendo del 10% il canone richiesto al futuro gestore.

Alla prima indagine di mercato era pervenuta una sola manifestazione d’interesse. L’operatore invitato alla successiva procedura negoziata, tuttavia, non ha accettato l’invito e alla scadenza del termine non è stata presentata alcuna offerta. La gara è stata pertanto dichiarata deserta. Secondo l’amministrazione, l’assenza di offerte ha reso necessario rivalutare le condizioni economiche e gestionali della concessione, verificandone l’effettiva attrattività per gli operatori del settore. Il settore Giovani, Sport e Tempo libero ha quindi avviato una nuova indagine di mercato e approvato gli atti della procedura: avviso pubblico, capitolato speciale, relazione di stima e modelli per la presentazione delle candidature. La concessione avrà una durata di cinque anni. Il suo valore complessivo è stimato in 230.625 euro, che potrebbero diventare 253.687,50 euro nell’eventualità di una proroga tecnica di sei mesi.

Il nuovo canone è stato fissato in 485,69 euro al mese, per un totale di 5.828,28 euro all’anno. Nei cinque anni il concessionario dovrà quindi versare al Comune almeno 29.141,40 euro, oltre Iva. La riduzione del 10% è stata motivata con l’analisi dei costi necessari per gestire l’impianto, l’esito negativo della prima gara e l’esigenza di garantire l’equilibrio economico-finanziario della concessione. Dopo la manifestazione d’interesse, il Comune procederà mediante procedura negoziata sulla piattaforma Net4Market. L’aggiudicazione avverrà attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

L’obiettivo dichiarato è assicurare la piena fruibilità del campo “Ivan Tuccitto”, promuovere le attività sportive e sociali e valorizzare il patrimonio comunale, sollevando contemporaneamente l’ente da una parte dei costi e delle responsabilità legate alla gestione diretta dell’impianto. Via al secondo tentativo…