Campo Scuola Di Natale, il Consiglio approva l’atto di indirizzo. Scimonelli (Insieme): “Bene il lavoro della Commissione, ma l’amministrazione era assente”

Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta di ieri sera l’atto di indirizzo proposto dalla IV Commissione consiliare per la definizione del nuovo regolamento del Campo Scuola “Pippo Di Natale”, uno degli impianti sportivi più importanti della città. Un passaggio atteso da tempo, arrivato al termine di mesi di audizioni, approfondimenti tecnici e confronto con i rappresentanti del mondo sportivo locale.

Soddisfazione per il risultato è stata espressa dal consigliere comunale Ivan Scimonelli (Insieme), che ha sottolineato il lavoro svolto dalla Commissione consiliare – di cui è presidente – e il contributo fornito dagli esperti ascoltati durante l’iter. Tra questi la dottoressa Silvana Gambuzza, il direttore tecnico del Campo Scuola Giuseppe Maiori e il delegato provinciale della Federazione Italiana di Atletica Leggera Maurizio Roccasalva, le cui osservazioni hanno contribuito a delineare nuovi criteri gestionali e organizzativi per l’impianto.

“È stato un lavoro vero, concreto e necessario — ha dichiarato Scimonelli — avviato già sotto la presidenza di Angelo Greco e portato avanti con serietà dalla Commissione”.

Il consigliere, tuttavia, non ha risparmiato critiche all’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Italia, accusata di non aver partecipato al percorso: “Mentre la Commissione lavorava, l’amministrazione non c’era. Nessuna presenza, nessun confronto, nessuna linea politica su un tema strategico per la città”.

L’atto approvato punta a introdurre criteri più trasparenti per l’utilizzo degli spazi, una mappatura dettagliata delle aree, sistemi di accesso controllato e informatizzato — come l’installazione di tornelli — oltre alla riqualificazione dell’ingresso storico e all’apertura dell’impianto anche nei giorni festivi. Misure considerate necessarie per garantire una gestione moderna ed efficiente di una struttura utilizzata quotidianamente da associazioni sportive, atleti e studenti, ma che da anni attende una regolamentazione chiara.

“Il documento rimette ordine — ha aggiunto Scimonelli — ma è stato costruito nonostante l’assenza della politica di governo. Se su un tema così importante l’assessore competente non si presenta mai, allora il problema è politico”.

Il consigliere conclude con un appello all’amministrazione: “Adesso non bastano le carte. Servono responsabilità, tempi certi e interventi concreti da parte degli uffici. Il Campo Scuola non può più essere gestito per inerzia, e Siracusa non può permettersi un assessorato allo Sport che esiste solo sulla carta”.