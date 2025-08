Campo Scuola “Pippo Di Natale”: sospeso l’avviso per l’assegnazione degli spazi

È stato sospeso l’avviso pubblico per la fruizione degli spazi sportivi del Campo Scuola “Pippo Di Natale” per la stagione 2025/2026. Il Comune di Siracusa ha motivato la decisione con la necessità di perfezionare la procedura amministrativa in corso.

L’avviso, pubblicato lo scorso 27 giugno, fissava la scadenza per la presentazione delle domande al 4 agosto 2025, tramite il portale “Impresa in un giorno”, con accesso tramite SPID o credenziali dei rappresentanti legali delle associazioni sportive.





Nel frattempo, però, si è acceso lo scontro politico-istituzionale attorno alla titolarità dell’impianto e alla validità del regolamento attualmente in vigore. Nei giorni scorsi, infatti, i gruppi consiliari di Forza Italia e Fratelli d’Italia, attraverso un atto firmato dal consigliere comunale Damiano De Simone, hanno depositato un appello al segretario generale del Comune di Siracusa, chiedendo la trasmissione del caso al segretario generale del Libero Consorzio Comunale.

Alla base della richiesta di sospensione c’è un documento chiave: l’atto di compravendita del 1961, con cui la sig.ra Graziella Di Natale cedette il terreno per la costruzione del campo sportivo al Comune e alla Provincia (oggi Libero Consorzio), in comproprietà indivisa al 50%.

Secondo i proponenti dell’appello, il nuovo regolamento d’Uso del Campo, approvato dal Consiglio Comunale nel 2019 e modificato successivamente, sarebbe stato adottato unilateralmente dal Comune di Siracusa, escludendo l’altro ente comproprietario, in violazione dell’iter previsto.

Per questo motivo, le forze di opposizione avevano chiesto la sospensione dell’attuale regolamento, del piano tariffario vigente e del relativo avviso pubblico, sostenendo che solo il regolamento del 2014 risulterebbe pienamente valido, in quanto approvato congiuntamente dai due enti.

Al momento, l’amministrazione comunale non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’appello, ma la decisione di sospendere l’avviso pubblico appare come una una presa d’atto della complessità amministrativa del caso.