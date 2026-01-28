Campo sportivo ex Feudo di Priolo, firmato il contratto per l’avvio dei lavori

Campo Sportivo ex Feudo, dopo oltre 30 anni di chiusura dell’impianto, il sindaco Pippo Gianni lunedì scorso ha firmato il contratto per consentire l’avvio dei lavori. Un obiettivo che il primo cittadino ha voluto rimarcare, sottolineando la capacità nel reperire i finanziamenti necessari, pari a circa 5 milioni di euro, oltre a quella di realizzare il progetto e affidare la gara d’appalto.

“Continua, con i fatti – commenta il Sindaco Gianni – l’impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti dello sport, dei giovani e dell’intera città. Lunedì mattina ho firmato il contratto con la società che realizzerà l’opera. A breve l’inizio dei lavori. C’e’ grande soddisfazione per questo risultato storico, frutto di grande impegno, continue sollecitazioni e interlocuzioni con il Governo nazionale e regionale. Un’opera che la città attendeva da decenni, voluta da tante Amministrazioni ma centrata solo dall’Amministrazione Gianni, seguita con impegno dall’ex assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti. Ringrazio gli Uffici comunali per il complesso lavoro svolto in questi anni“.

Il campo sportivo ex Feudo, contaminato da pirite, è già stato oggetto di interventi di messa in sicurezza da parte dell’Amministrazione comunale. Adesso saranno attuati tutta una serie di lavori che lo renderanno nuovamente fruibile. Tra questi: posizionamento del manto erboso, riqualificazione spogliatoi e docce, ristrutturazione delle tribune.

“Consegneremo alla città anche questo impianto – conclude il Sindaco Gianni – così come abbiamo già fatto e stiamo continuando a fare con tutte le altre strutture del nostro territorio”.