Candeggina nella borraccia di una studentessa: scherzo di cattivo gusto in una scuola di Avola

Uno scherzo che avrebbe potuto portare a gravi conseguenze. Questa l’ipotesi dei Carabinieri della stazione di Avola che sono intervenuti in un istituto superiore della città dopo la segnalazione di una studentessa che avrebbe avvertito odore di candeggina dopo aver sorseggiato un po’ di acqua dalla propria borraccia.

La ragazza ha subito segnalato l’episodio ed è stata poi accompagnata dai familiari in ospedale, dove i medici hanno disposto una lavanda gastrica a titolo precauzionale. Fortunatamente, secondo quanto riferito dai Carabinieri, le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe successo al ritorno in classe dopo l’ora di educazione fisica. La studentessa, nel tentativo di dissetarsi, ha notato l’odore anomalo e ha subito avvisato i docenti e la dirigente scolastica.

Dalle verifiche dei Carabinieri sarebbe emerso un primo dettaglio: sarebbe stata rinvenuta una bottiglia di candeggina che sembra sia stata introdotta dall’esterno.

Da qui l’ipotesi degli investigatori che si sia trattato di uno scherzo – di pessimo gusto – tra giovani. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.