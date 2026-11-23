Attualità · Il 25 novembre

Una lettera di supplica e le firme raccolte dai siracusani in piazza Santa Lucia, da consegnare direttamente nelle mani del Papa. È quello che il siracusano Francesco Candelari porterà a Roma il prossimo 25 novembre, all’udienza generale di Papa Leone XIV. La richiesta è sempre la stessa: il ritorno a Siracusa del corpo di Santa Lucia, patrona della città, custodito da secoli a Venezia. Ecco una nota di Candelari:

“In questi giorni si parla molto dell’approssimarsi della festa della nostra Patrona. Si preparano celebrazioni, processioni, appuntamenti e solenni manifestazioni. Tutto giusto, tutto importante. Ma c’è una domanda che continua a rimanere sospesa, quasi fosse diventata scomoda: chi si sta realmente battendo per il ritorno definitivo delle Sacre Spoglie mortali di Santa Lucia nella sua Siracusa? Il prossimo 25 novembre, accompagnato dai miei figli, mi recherò a Roma. Porterò con me la raccolta delle firme dei siracusani che hanno sottoscritto questa battaglia e una nuova supplica destinata al Santo Padre, Papa Leone XIV. In quelle pagine racconterò ciò che è stato fatto, i passi compiuti, le interlocuzioni avviate, le speranze coltivate. Ma soprattutto avrò il dovere di raccontare ciò che non è stato fatto. Le occasioni perdute, le promesse rimaste senza seguito e quel silenzio che, con il passare del tempo, è diventato sempre più difficile da comprendere e giustificare.

Il silenzio delle autorità religiose siracusane è forse l’aspetto più doloroso di questa vicenda. Il Santo Padre aveva indicato con chiarezza una strada: l’Arcidiocesi di Siracusa avrebbe dovuto avviare un confronto e intavolare trattative con il Patriarcato di Venezia. Un’indicazione importante, un’apertura che avrebbe dovuto rappresentare l’inizio di un percorso concreto. E invece, fino ad oggi, non abbiamo assistito a quel percorso nella misura che sarebbe stata necessaria. Nessuna svolta tangibile, nessuna iniziativa capace di restituire fiducia a quanti attendono. Non meno assordante è il silenzio delle istituzioni politiche locali. Possibile che una causa così profondamente legata alla nostra identità, alla nostra storia e alla nostra devozione non trovi spazio nelle loro agende? Forse le tante vicende della politica cittadina, compresa la delicatissima vicenda dell’indagine Nexus, assorbono ogni attenzione. Ma Santa Lucia non può diventare una questione secondaria, né può essere lasciata ai margini delle preoccupazioni della città. E allora, ancora una volta, mi ritrovo a fare ciò che avrebbero dovuto fare le istituzioni. A organizzare, a raccogliere, a scrivere, a bussare alle porte, a cercare ascolto. Avrei desiderato arrivare a Roma accompagnato da una delegazione istituzionale, da rappresentanti della Chiesa siracusana, da uomini e donne delle istituzioni capaci di condividere questa battaglia. Avrei voluto sentire che Siracusa era al mio fianco. Invece, ancora silenzio.

Partirò con la mia buona volontà, con la fede in Dio, con la compagnia più preziosa che potessi desiderare: i miei figli. E senza il sostegno economico di alcuno, se non quello del mio conto corrente e dei miei sacrifici personali. Non lo scrivo per cercare riconoscimenti. Non mi interessano medaglie, titoli o applausi. Lo scrivo perché sia chiaro che questa iniziativa nasce esclusivamente dalla mia coscienza, dalla mia devozione e dall’amore profondo che nutro per la mia città. Ci sono battaglie che non si misurano con le risorse economiche, con le cariche ricoperte o con il peso delle istituzioni. Si misurano con la perseveranza, con la dignità e con la capacità di non arrendersi quando tutti sembrano averlo fatto.

Il 25 novembre non porterò a Roma soltanto dei fogli con migliaia di firme. Porterò le aspettative di una comunità, la voce di tanti devoti, il desiderio di una città che non vuole dimenticare la propria Patrona. E porterò con me i miei figli. Perché voglio che comprendano che nella vita esistono valori per i quali vale la pena spendersi, anche quando il cammino è difficile, anche quando si è soli, anche quando chi dovrebbe camminare al tuo fianco preferisce voltarsi dall’altra parte. A Santa Lucia chiederò soltanto di illuminarmi la strada. Di indicarmi la via per tornare finalmente a casa. Ai siracusani devoti, invece, chiedo una cosa semplice, ma per me immensamente preziosa: le vostre preghiere. Non vi chiedo denaro, non vi chiedo favori, non vi chiedo sostegni politici. Vi chiedo di accompagnarmi spiritualmente davanti al Santo Padre. Di esserci con il cuore, con la fede e con quella devozione che nessuna distanza geografica potrà mai spegnere. Il mio viaggio sarà anche il vostro viaggio. Perché Santa Lucia non appartiene a un uomo, a un’istituzione o a una stagione politica. Santa Lucia appartiene a Siracusa. E Siracusa ha il diritto di continuare a sperare di riabbracciarla. Siate tutti con me. Lo sento, lo percepisco: non sarò solo. Santa Lucia, guidaci tu. Per la nostra Patrona. Per la nostra città. Per il suo ritorno a casa”.