Candelari dal Papa: “Chiederò a Leone XIV il ritorno del corpo di Santa Lucia a Siracusa”

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Una lettera di supplica e le firme raccolte dai siracusani in piazza Santa Lucia, da consegnare direttamente nelle mani del Papa. È quello che il siracusano Francesco Candelari porterà a Roma il prossimo 25 novembre, all’udienza generale di Papa Leone XIV. La richiesta è sempre la stessa: il ritorno a Siracusa del corpo di Santa Lucia, patrona della città, custodito da secoli a Venezia.

La Prefettura della Casa pontificia ha confermato ufficialmente la sua partecipazione all’udienza, in programma mercoledì 25 novembre alle 10. Candelari sarà presente con i suoi quattro figli: ha ricevuto cinque biglietti. “È una notizia che mi emoziona profondamente”, scrive.

Secondo Candelari, dopo la benedizione dei figli avrà l’occasione di avvicinarsi al Papa e di parlargli per qualche minuto. “Sarà un momento breve, ma per me dal valore immenso – spiega -In quei pochi minuti porterò con me la voce di Siracusa. Consegnerò al Santo Padre una lettera di supplica e di intercessione per il ritorno a Siracusa delle spoglie mortali di Santa Lucia, nostra patrona”

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Con la lettera ci saranno anche le firme raccolte l’anno scorso in piazza Santa Lucia. “Sono la testimonianza concreta della volontà di tanti siracusani che hanno scelto di far sentire la propria voce – sottolinea – Quella raccolta non resterà più soltanto tra i documenti di una battaglia civile: arriverà nelle mani del Santo Padre”

“Quando mi troverò davanti a lui non parlerò soltanto a nome mio – aggiunge Candelari – Parlerò come siracusano, a nome di chi ha firmato e di chi non ha potuto farlo, a nome di chi crede che Santa Lucia debba poter tornare nella sua città. Non so cosa accadrà in quei pochi minuti. So soltanto che avrò davanti a me il successore di Pietro e la responsabilità di consegnargli una richiesta che porto avanti da tempo, con convinzione e perseveranza”





“Il 25 novembre non porterò a Roma soltanto una lettera – conclude – Porterò con me una parte di Siracusa. E questa volta la voce di Siracusa arriverà fino al cuore della Chiesa. Santa Lucia, proteggi Siracusa e accompagna il mio cammino”