Cane sequestrato dai Carabinieri dopo anni di “detenzione” sul balcone: intervento ad alta tensione a Floridia

Un cane detenuto da anni su un piccolo balcone al piano terra è stato sequestrato a Floridia al termine di un intervento che ha richiesto anche la presenza dei Carabinieri.

L’animale, secondo quanto emerso, sarebbe stato tenuto per lungo tempo in uno spazio ristretto, esposto agli agenti atmosferici e senza condizioni adeguate di cura. Il sequestro è stato disposto per malgoverno e il cane è stato affidato a un’associazione che si occuperà adesso del recupero e dell’assistenza.

Sul posto è intervenuto anche l’animalista Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali, che ha seguito l’operazione e che ha raccontato come la situazione si sia rivelata particolarmente delicata anche sotto il profilo dell’ordine pubblico.

“Il cane era detenuto giorno e notte in un balconcino, tra feci e urine, ed era gravemente malato”, spiega Rizzi, descrivendo un quadro che ha reso necessario un intervento immediato. Durante le operazioni, però, si sarebbe creato un clima di forte tensione. “Un numero consistente di persone si è radunato sul posto, con atteggiamenti violenti, minacce e tentativi di aggressione nei miei confronti e dei miei collaboratori”, racconta l’animalista.

Determinante, in questo contesto, l’intervento dei militari. “I Carabinieri hanno dimostrato altissimo senso dello Stato, straordinaria professionalità e grande equilibrio”, sottolinea Rizzi, evidenziando come la loro presenza abbia consentito di gestire una situazione potenzialmente pericolosa e di portare a termine il sequestro.

L’animale è stato quindi messo in sicurezza e affidato a un’associazione, che seguirà il percorso di cura e recupero.

“Grazie al loro supporto è stato possibile salvare il cane ed evitare conseguenze ancora più gravi per la sua salute”, aggiunge Rizzi, che ha voluto anche esprimere un ringraziamento formale all’Arma dei Carabinieri per l’operato svolto.