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Cronaca Polizia di Stato

Cani e capretti senza cibo né acqua, 45enne denunciato a Pachino

di Giulio Perotti ·
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Gli animali salvati a Pachino

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pachino hanno denunciato un uomo, di 45 anni, per maltrattamento di animali e, in particolare, per aver tenuto degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

In particolare, a seguito di una segnalazione effettuata tramite l’applicazione YouPol, i poliziotti sono intervenuti in un’abitazione sita in contrada Granelli dove erano presenti 2 cani e 4 capretti che versavano in condizioni igienico sanitarie precarie.

Gli animali, che non avevano né cibo né acqua, dopo le prime cure da parte di personale veterinario dell’ASP, sono stati trasferiti in idonee strutture.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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