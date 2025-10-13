Accoltellamento nel primo pomeriggio a Canicattini Bagni, vittima una donna trasporta d’urgenza al pronto soccorso dell’Umberto I di Siracusa.

Secondo le prime notizie raccolte ad accoltellare la donna sarebbe stato l’ex compagno. Ancora tutte da chiarire le dinamiche che hanno portato al ferimento della donna che è stata immediatamente soccorsa da personale del 118 e trasferita d’urgenza all’Ospedale Umberto I di Siracusa.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Noto coordinate dal capitano Mirko Guarriello. Carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze per ricostruire l’accaduto e hanno avviato le indagini per rintracciare l’autore del gesto e recuperare l’arma utilizzata.

Notizia in aggiornamento.