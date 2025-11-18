Momento solidale questa mattina da parte di un gruppo di mamme dei bambini della Scuola dell’Infanzie e Primaria di Canicattini Bagni nei confronti della loro concittadina Carola, la giovane mamma 33enne di due bambini, aggredita e ferita a coltellate lo scorso 13 ottobre, dal suo ex, un uomo di Avola con la quale aveva interrotto la relazione.

Una raccolta di fondi che le mamme questa mattina hanno consegnato al Sindaco Paolo Amenta per le esigenze di Carola, da poco dimessa dall’ospedale ma in convalescenza a causa delle ferite riportate.

“Un piccolo segno di affetto da parte di noi mamme e donne – si legge nel messaggio allegato – per dimostrati la nostra solidarietà in un momento così delicato. Adesso vai avanti senza mai voltarti indietro con la forza che hai dimostrato di avere. Noi siamo con te. Buona Vita!”

Il Sindaco Paolo Amenta, attraverso gli Uffici dei Servizi Sociali, farà pervenire il messaggio e quanto raccolto dalle mamme canicattinesi alla sua giovane concittadina che, informata, non ha mancato di ringraziare le mamme protagoniste del gesto solidale nei confronti suoi e della sua famiglia.