Canile municipale: il Comune di Priolo alla ricerca di un terreno

È stato pubblicato l’Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di soggetti, pubblici o privati, proprietari di terreni idonei alla realizzazione di un canile comunale.

“Abbiamo da sempre a cuore il benessere animale – sottolinea il sindaco Pippo Gianni – e nelle nostre intenzioni non c’è solo l’apertura di un canile comunale che ospiti i cani randagi ma soprattutto l’adozione di iniziative per favorire e incentivare le adozioni dei nostri amici a quattro zampe che si troveranno nella struttura”.

Si potrà presentare domanda, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.priologargallo.sr.it entro 32 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. Le istanze di manifestazione di interesse pervenute saranno esaminate e valutate dall’Amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

“Apprendo con soddisfazione la pubblicazione della manifestazione di interesse per l’individuazione del terreno destinato alla costruzione del canile comunale – commenta l’assessore al Randagismo Federica Limeri – un tema che ho seguito con impegno sin dai primi giorni del mio primo mandato. Pur essendo consapevole delle difficoltà incontrate in passato, guardo con rinnovata speranza a questa nuova fase, auspicando che finalmente si possa giungere a una soluzione definitiva e concreta a beneficio della tutela degli animali e della comunità tutta. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare pubblicamente il Sindaco per il grande impegno e la dedizione con cui ha portato avanti questo importante progetto. Il suo lavoro è fondamentale per il benessere della nostra comunità e rappresenta un passo avanti significativo verso il raggiungimento di un obiettivo atteso da tempo”.