Canna da Natante a Siracusa, Santo Mazzarella si aggiudica la seconda e ultima prova del Campionato Provinciale

Si è chiusa nelle acque antistanti Siracusa la seconda e ultima prova del Campionato Provinciale Individuale di Canna da Natante, una delle discipline più tecniche della pesca sportiva, che anche quest’anno ha visto una partecipazione e un livello competitivo in costante crescita. A conquistare il gradino più alto del podio è stato Santo Mazzarella della Nautica Targia A.S.D., autore di una gara impeccabile che gli ha permesso di mantenere la leadership nella classifica di giornata. Al secondo posto Salvatore Rigoli dell’Etna Surf, seguito da Giuseppe Sena, anch’egli portacolori della Nautica Targia A.S.D.

Tre prestazioni solide, frutto di preparazione tecnica e capacità di lettura del mare, che hanno reso questa prova particolarmente avvincente. L’evento, inserito nel calendario ufficiale FIPSAS, è stato organizzato dal Comitato Provinciale di Siracusa in collaborazione con la società Nautica Targia A.S.D., che ha curato la logistica e l’assistenza ai concorrenti garantendo un impeccabile svolgimento della competizione.

Un ringraziamento speciale va al Circolo Velico Ribellino, che ha ospitato atleti e staff offrendo supporto tecnico e strutture adeguate allo svolgimento delle operazioni a terra. Il Comitato Provinciale desidera esprimere il proprio apprezzamento non solo ai vincitori, ma a tutti i partecipanti, che hanno dimostrato grande correttezza sportiva. La buona riuscita dell’evento conferma l’importanza della pesca sportiva nel panorama provinciale e il ruolo crescente delle società siracusane nella formazione di atleti preparati e competitivi.

“La qualità delle prove e la partecipazione dimostrano la vitalità che esiste nelle nostre discipline sportive – ha dichiarato il Presidente del Comitato Provinciale Asta Vincenzo –. Ringraziamo società, atleti e tutte le realtà che collaborano costantemente alla diffusione della pesca sportiva nel nostro territorio.”

Con questa gara si chiude ufficialmente la stagione 2025 per quanto riguarda le competizioni in barca, in attesa del nuovo calendario provinciale 2026, già in fase di programmazione.