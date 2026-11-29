Politica · SERVIZIO IDRICO

”Condivido le richieste del Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente sulla trasparenza della gestione idrica. Riguardano tutti i cittadini della provincia, che hanno diritto di conoscere chi prende le decisioni, chi controlla e come vengono utilizzati i soldi delle bollette”. Lo dichiara Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera.

”L’ATI, presieduta dal sindaco di Siracusa Francesco Italia, esercita funzioni di programmazione e controllo attraverso l’Assemblea dei sindaci, il Consiglio Direttivo e la struttura tecnica. La gestione operativa fa capo ad Aretusacque, dotata di propri organi societari. Il Consiglio di Sorveglianza, composto da cinque membri nominati dall’Assemblea dei soci sulla base delle liste presentate dagli azionisti pubblici, vigila sull’operato del Consiglio di Gestione, approva il bilancio e delibera sui piani strategici industriali e finanziari – dice Cannata -. Occorre però distinguere le responsabilità politiche. L’attuale Consiglio di Sorveglianza è stato eletto con il sostegno di una parte dei Comuni soci, secondo il peso delle rispettive quote, in un percorso sostenuto da Italia e Carta. Alla presidenza siede Giuseppe Assenza, politicamente vicino a Carta. Italia presiede quindi l’ATI e Assenza l’organo societario di sorveglianza: entrambi devono rendere conto delle attività svolte e dei risultati ottenuti”.

Avola, Carlentini, Francofonte e Portopalo hanno invece contestato fin dall’inizio modalità e scelte di questo percorso, senza sostenere l’attuale assetto di governance, chiedendo documenti e promuovendo iniziative giudiziarie. Il Comune di Avola ha ribadito le proprie richieste anche nell’Assemblea ATI del 3 novembre, domandando quali azioni intendesse assumere l’ATI per rendere effettivo il controllo pubblico e sollecitando una verifica sugli atti già adottati da Aretusacque.

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”È il tema che ho posto con le mie richieste di documentazione e con l’esposto all’ANAC. Attendiamo le valutazioni dell’Autorità e risposte documentate sugli obblighi applicati, sulle verifiche effettuate e sugli eventuali adeguamenti richiesti alla società – sottolinea Cannata -. Sugli investimenti, il Piano d’Ambito prevede circa 366 milioni di euro in trent’anni. Ho chiesto quanto sia stato effettivamente realizzato nel 2026 e cosa sia previsto per il 2027, indicando opere, importi, fonti di finanziamento, territori e scadenze. I cittadini devono sapere quali miglioramenti arriveranno e quanto incideranno sulle bollette. Vanno chiarite anche le condizioni economiche del rapporto con il socio privato: quali risorse deve anticipare, come vengono rimborsate, quali corrispettivi riceve per le attività operative e chi ne verifica la congruità.”

A queste domande Cannata aggiunge quella sui 6 milioni di euro di anticipazione regionale all’ATI, da restituire in dieci anni senza interessi. Prima del trasferimento al gestore occorre precisare destinazione, condizioni, garanzie di restituzione e coordinamento con gli obblighi finanziari già assunti dal socio privato.

“Anche sui diritti degli utenti servono dati: tempi effettivi di risposta ai reclami, qualità dell’assistenza, interventi di ripristino e indennizzi riconosciuti nei casi previsti da Arera – conclude Cannata -. Aretusacque fornisca queste informazioni e l’Ati renda pubblici gli esiti dei controlli. Fin dall’avvio della nuova gestione lavoro affinché i cittadini di tutta la provincia abbiano piena contezza delle decisioni e dei costi del servizio. Continuerò a chiedere risposte e a rendere pubblici gli elementi acquisiti. Chi amministra deve spiegare. Chi controlla deve rendere conto. Su questo non mi fermerò: il mio impegno continua per ottenere trasparenza, investimenti e servizi efficienti per le famiglie e le imprese di tutta la provincia di Siracusa”.