Cannata e Coletta (FdI) a Vinciullo: “se sostiene Italia, no a tavolo con Grande Sicilia”

Politica · Centrodestra

“Vinciullo chiede a Cannata a che gioco stia giocando. La domanda la rivolgo a lui. Come pensa di ricomporre il centrodestra a Siracusa mentre Grande Sicilia tiene in piedi l’amministrazione di Francesco Italia? Il 18 novembre avrà l’occasione di rispondere in Consiglio comunale, con il voto sulla mozione di sfiducia”. Lo dichiara Salvo Coletta, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, replicando al commissario provinciale di Grande Sicilia, Vincenzo Vinciullo. “Prima di fare la conta in casa nostra, Vinciullo guardi a casa sua. A Sortino si è consumata la rottura con il sindaco Parlato e la sua maggioranza – dice -. A Solarino quattro consiglieri hanno lasciato il gruppo consiliare di Grande Sicilia, confermando il sostegno al sindaco Spada. E a Siracusa Vinciullo trova il tempo di fare la lezione a Fratelli d’Italia, ma ancora aspettiamo di sapere come voterà il suo movimento sulla sfiducia. Fratelli d’Italia ha sempre lavorato per un centrodestra unito. A Lentini abbiamo sostenuto il candidato espresso dalla loro area, perché quando prendiamo un impegno lo rispettiamo. Chiediamo la stessa serietà a chi ha chiesto il voto come alternativa a Italia. Se per Grande Sicilia contano di più le poltrone a Palazzo Vermexio, abbia almeno il coraggio di dirlo ai siracusani”.

“Fratelli d’Italia si confronterà con le forze del centrodestra che a Siracusa sono all’opposizione – conclude Luca Cannata – Il 18 novembre sarà lo spartiacque. Grande Sicilia voti la sfiducia e dimostri con i fatti di voler costruire insieme alle forze di centrodestra. Se invece sceglierà di restare in amministrazione e di tenere in piedi Francesco Italia, tradirà per la seconda volta l’impegno preso con gli elettori del centrodestra. Condivido la posizione di Coletta e lo dico con chiarezza. Finché Carta e Grande Sicilia continueranno a sostenere il sindaco Italia e il suo modo di governare, non mi siederò a nessun tavolo con loro. Se scelgono Italia, restino con Italia”.