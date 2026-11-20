Politica · la lettera

Riceviamo e pubblichiamo la risposta di Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, alla lettera aperta di Vincenzo Vinciullo.

“Vinciullo, probabilmente ti ho già dedicato troppa attenzione e regalato fin troppa visibilità. Mi sfidi a un confronto televisivo? Porta anche Carta, per conto del quale intervieni continuamente, e il sindaco Italia. Sono pronto a confrontarmi con tutti e tre contemporaneamente. Se invece vuoi un confronto da solo, per te è sufficiente il mio collaboratore Antonio Annino. Non avendo argomenti politici, provi a spostare il confronto sul personale, confondendo gli incarichi professionali con le poltrone di sottogoverno. Sono laureato in Economia con il massimo dei voti, dottore commercialista e revisore legale dei conti. Ho conseguito due master, in Diritto societario e in Innovazione e management della pubblica amministrazione, e ho frequentato corsi presso scuole di specializzazione della pubblica amministrazione. Titoli e competenze acquisiti attraverso anni di studio, formazione e attività professionale. Con questo bagaglio professionale sono stato scelto per guidare la direzione del Consorzio universitario di Siracusa, di comune accordo tra l’allora presidente della Provincia Bruno Marziano e il sindaco Titti Bufardeci. In dieci anni abbiamo raggiunto circa 3.000 studenti, attivato master e nuovi corsi di laurea, rilanciando la presenza universitaria nel capoluogo. Oggi, purtroppo, quel patrimonio è stato in gran parte disperso.

Quanto al Comune di Solarino, dimentichi che ho vinto due concorsi pubblici per il ruolo di ragioniere capo, a Valguarnera Caropepe e a Solarino, sulla base dei miei titoli e delle mie competenze professionali. La nomina a revisore dei conti da parte dell’allora ministro Lorenzin era coerente con le mie qualifiche professionali e vi ho rinunciato per gli altri impegni che avevo. Un percorso professionale costruito con studio, competenze e risultati non può essere spacciato per una collezione di poltrone, come tenti di fare per confondere le idee ai cittadini. Sono stato eletto consigliere comunale, sindaco, deputato regionale e deputato nazionale. Il mio percorso professionale e politico è documentato da atti, risultati e testimonianze video, comprese le numerose occasioni in cui tu stesso hai pubblicamente espresso apprezzamento per il mio lavoro. Evidentemente oggi preferisci dimenticarlo.

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E proprio tu vieni a impartirmi lezioni sugli incarichi? Quando eri nella Lega lamentavi pubblicamente di non aver ottenuto alcuna rappresentanza istituzionale, richiamando gli incarichi riconosciuti ai non eletti di altri partiti. Allora gli incarichi erano un riconoscimento dovuto, oggi sono diventati un argomento per attaccare gli avversari. Una morale politica che cambia a seconda delle circostanze. Sei il coordinatore provinciale di Grande Sicilia. Non puoi dichiararti estraneo alle decisioni del tuo movimento, i cui cinque consiglieri hanno salvato Italia dalla sfiducia. Ti abbiamo chiesto conto di una scelta politica, non del numero di caffè che hai preso con il sindaco. Fino a qualche tempo fa lo criticavi, oggi lo difendi.

Sono pronto a confrontarmi pubblicamente con Carta e Italia sull’acqua, su Aretusacque, sull’IAS, sui rifiuti, sul TMB e sul futuro di Siracusa. Di questo interessa discutere ai cittadini. Risparmiami anche le ambasciate per chiedermi un incontro e le fantasiose ricostruzioni su presunti percorsi politici insieme. Chi mi conosce sa che non cambio posizione per convenienza. Da ex deputato regionale a valletto politico del deputato in carica Giuseppe Carta. Davvero vuoi ridurti a questo ruolo?”