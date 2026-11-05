Cannata (FdI): “Con ColtivaItalia risorse per valorizzare le eccellenze del Siracusano”

Politica · Agricoltura

“Con il via libera a ColtivaItalia, il Governo Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida mettono in campo oltre 1,1 miliardi di euro per sostenere l’agricoltura italiana, rafforzare le filiere strategiche e difendere le nostre produzioni di qualità. Un investimento importante che guarda anche alla Sicilia e alla provincia di Siracusa, territori nei quali l’agricoltura rappresenta un patrimonio economico, produttivo e identitario da tutelare e valorizzare”. Lo dichiara Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera, commentando l’approvazione definitiva del provvedimento ColtivaItalia.

“Penso alle eccellenze della nostra provincia, dall’olio extravergine ottenuto dalla Tonda Iblea al pomodoro ciliegino, dalla mandorla di Avola all’arancia rossa di Francofonte, fino al limone Femminello siracusano – sottolinea – senza dimenticare le produzioni ortofrutticole, agrumicole e zootecniche che caratterizzano il nostro territorio. Filiere che raccontano la qualità del Made in Italy e che hanno bisogno di strumenti per crescere, innovare e affrontare le sfide dei mercati. Il piano nazionale per l’olivicoltura, il sostegno alle filiere e gli investimenti per la competitività delle imprese rappresentano opportunità importanti anche per le nostre realtà produttive”.

Cannata richiama inoltre il valore del G7 Agricoltura ospitato a Siracusa nel settembre 2024, accompagnato da DiviNazione Expo, che ha trasformato Ortigia in una vetrina internazionale delle eccellenze agroalimentari italiane. “Il G7 Agricoltura di Siracusa ha rappresentato un momento straordinario di attenzione internazionale verso il nostro territorio e verso il lavoro di chi ogni giorno produce qualità – ancora Cannata -. In quell’occasione abbiamo raccontato al mondo la ricchezza della nostra agricoltura, le tradizioni e la capacità delle imprese di coniugare identità e innovazione. ColtivaItalia si inserisce in questo percorso, dando continuità a una visione che considera l’agricoltura una risorsa strategica per lo sviluppo economico e la valorizzazione dei territori”.

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Il deputato sottolinea infine l’attenzione del provvedimento verso il ricambio generazionale e l’imprenditoria femminile, attraverso misure per favorire l’accesso al credito, contributi a fondo perduto e nuove opportunità di investimento: “Sostenere i giovani e le donne che scelgono di investire in agricoltura significa creare prospettive di lavoro, contrastare l’abbandono delle campagne e dare futuro alle nostre comunità. Dalla Sicilia al resto d’Italia, vogliamo un’agricoltura sempre più competitiva, capace di tutelare le proprie radici e trasformare le eccellenze locali in opportunità di crescita. Con ColtivaItalia confermiamo l’impegno a favore di chi lavora la terra, produce ricchezza e custodisce uno dei patrimoni più importanti della nostra Nazione”.