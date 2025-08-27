Cannata (FdI): “Massima attenzione al 118, servono soluzioni condivise per tutelare cittadini e operatori Seus”

“La situazione del servizio di emergenza-urgenza 118 in Sicilia richiede oggi la massima attenzione. Gli equipaggi, spesso ridotti, continuano a operare con grande senso di responsabilità e professionalità, ma meritano sostegno concreto affinché non siano messi a rischio né la sicurezza dei cittadini né la serenità dei lavoratori della Seus. Raccolgo con attenzione l’appello lanciato dalle organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze mediche perché si tratta di una tematica che tocca da vicino la salute pubblica e il diritto dei cittadini a un soccorso tempestivo ed efficiente”. Lo dichiara il deputato nazionale e vicepresidente della commissione Bilancio, Luca Cannata (FdI).

“Confido che l’assessorato regionale alla Salute – prosegue Cannata – possa mettere in campo tutti gli strumenti utili a garantire organici adeguati e a valorizzare il lavoro degli operatori Seus, che rappresentano un presidio fondamentale sul territorio. Alle analisi, certamente necessarie, devono ora seguire soluzioni concrete e condivise. La politica ha il compito di accompagnare questo percorso, offrendo risposte a chi quotidianamente svolge un servizio delicatissimo e a chi, in ogni angolo della Sicilia, deve poter contare su un’assistenza rapida ed efficace”.





Cannata assicura il proprio impegno: “Seguirò con attenzione l’evolversi della vicenda: gli operatori del 118 e i cittadini siciliani non devono sentirsi soli. Con un lavoro di squadra tra istituzioni e operatori, sono certo che sarà possibile dare risposte immediate e durature”.