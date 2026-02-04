Cannata: “Il Carnevale di Avola è cultura, identità e storia che si tramandano di generazione in generazione”

Avola si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: il Carnevale Storico avolese, una manifestazione che affonda le radici nella storia della città e che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità. Un evento che non è solo festa, ma cultura, memoria collettiva e racconto di una comunità.

A sottolinearne il valore è il sindaco di Avola, Rossana Cannata, che ricorda come il Carnevale avolese sia «storico, censito e riconosciuto dal Ministero della Cultura», un riconoscimento che certifica una tradizione capace di attraversare le generazioni e di rappresentare l’anima della città.

Tra i simboli più riconoscibili della manifestazione c’è l’Ape Regina, elemento identitario che richiama lo stemma comunale e che quest’anno torna protagonista anche come carro e come abito-scultura. Proprio nei giorni scorsi si è conclusa la selezione della “Regina”, la giovane che darà ufficialmente il via alla sfilata dei carri. L’abito, realizzato dall’artigiana e artista Giusy Munafò, diventa così un vero e proprio racconto visivo dell’identità avolese.

Il programma del Carnevale 2026 si presenta ricco e articolato. Accanto ai tradizionali carri di cartapesta e infiorati, spazio alle poesie dialettali, alla musica, agli spettacoli e all’intrattenimento pensato per grandi e piccoli. Un calendario che prende forma già nei giorni precedenti l’apertura ufficiale, con la mostra sul Carnevale degli Avolesi, anticipata quest’anno per permettere ai visitatori di scoprire la storia della manifestazione dalle origini fino ai giorni nostri, tra immagini, premi e testimonianze.

Non mancano i momenti simbolici: dal Re Carnevale, che attraverserà quartieri e vie della città annunciando la festa, fino al tradizionale rogo finale, previsto per il martedì grasso, che segna la chiusura della manifestazione.

Grande attesa anche per gli appuntamenti musicali in piazza. La domenica sarà animata dalla grande sfilata e da uno degli eventi più attesi: il concerto di Willy William, artista di fama internazionale, accompagnato da un contest che coinvolgerà direttamente il pubblico, invitato a partecipare in maschera. Il martedì, invece, il Carnevale si chiuderà con l’energia della Tarantella Dance, uno spettacolo di musica popolare pensato per trasformare la piazza in un grande momento di condivisione e partecipazione.

Il programma

Dal giovedì 12 a martedì 17 febbraio entra nel vivo la 63ª edizione del Carnevale Storico Avolese, una manifestazione che unisce tradizione, partecipazione e innovazione, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Fino al 6 febbraio la mattina in biblioteca comunale si terranno i laboratori per i bambini della Primaria, dal 7 al 17 febbraio invece nella sala Frateantonio si terrà l’esposizione di mini carri, foto storiche e costumi tradizionali del Carnevale. Giovedì 12 febbraio segna l’apertura ufficiale del Carnevale con la tradizionale sfilata di Re Carnevale, accompagnata dalla Banda Musicale “Città di Avola”, che attraverserà le vie cittadine fino a Piazza Umberto I. La giornata sarà animata da incontri per famiglie e bambini, baby dance e momenti di intrattenimento, fino all’attesissima accensione delle “Luci in Festa Show”, con giochi di luce e musica che daranno ufficialmente il via alla settimana carnascialesca.

Venerdì 13 febbraio spazio alle sfilate scolastiche a tema, alla danza storica e al “Carnival in Ballo” con le scuole di danza cittadine. Sabato 14 febbraio sarà dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con sfilate degli asili, spettacoli musicali, animazione, truccabimbi, mascotte e l’originale appuntamento con il “Carnevale in Vespa”, che colorerà Piazza Umberto I nel pomeriggio oltre all’esibizione del teatro animato alle 17,30 con le Huntrix in piazza Umberto I. Il momento più atteso arriverà domenica 15 febbraio, vera e propria giornata simbolo del Carnevale Storico Avolese. Nel pomeriggio, da piazza Esedra a Piazza Umberto I, andrà in scena la grande sfilata con Re Carnevale, carri allegorici e infiorati, gruppi mascherati, sbandieratori, corteo storico e la Regina del Carnevale, accompagnati dalla Banda Musicale “Città di Avola”.

Un evento che ogni anno richiama migliaia di persone e che rappresenta il cuore pulsante della manifestazione. La serata proseguirà in piazza con l’esecuzione dell’inno ufficiale del Carnevale Avolese “Carnevalando ad Avola”, alle 21 il contest “La notte in maschera”, momenti musicali e un grande spettacolo con il dj, produttore e cantante Willy William e dj set fino a notte fonda, trasformando il centro cittadino in un’unica grande festa collettiva.

Il Carnevale continuerà lunedì 16 e martedì 17 febbraio con nuove sfilate di carri, concorsi di poesie dialettali, spettacoli musicali, dj set e la convolgente festa folk elettronica “Dance Tarantella”. Il sipario calerà con la sfilata finale, le premiazioni e il tradizionale rogo di Re Carnevale, rito simbolico che chiude la festa dando appuntamento all’anno successivo.