Cannata sulle nuove ambulanze del 118 nel Siracusano: “potenziamento importante, ora più servizi ai cittadini”

“Il rinnovo del parco mezzi del 118 in Sicilia rappresenta un investimento concreto per migliorare il servizio di emergenza-urgenza e garantire ai cittadini mezzi più moderni, sicuri e dotati delle migliori tecnologie disponibili.” Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Luca Cannata, commentando l’avvio della consegna delle 88 nuove ambulanze acquistate dalla SEUS.

Per la provincia di Siracusa, come spiegato dal parlamentare nazionale di FdI, sono previste sei nuove ambulanze: due sono già state assegnate alle postazioni SR1 e Pachino, domani sarà consegnato il mezzo destinato a Rosolini e, nel corso della prossima settimana, arriveranno anche quelli per Palazzolo Acreide, Ortigia e Sortino.

“Un potenziamento importante – prosegue Cannata – che consentirà di rinnovare progressivamente la flotta e offrire un servizio ancora più efficiente ai cittadini. Le nuove ambulanze sono dotate di tecnologie all’avanguardia, pensate per migliorare il lavoro degli operatori e aumentare la qualità dell’assistenza durante gli interventi di emergenza. A questo si affianca il percorso avviato per rafforzare anche il personale del 118, attraverso la richiesta di una deroga al blocco delle assunzioni.”

Per il parlamentare nazionale occorre però completare rapidamente questa pianificazione, prevedendo l’assegnazione dei nuovi mezzi anche alle postazioni che ancora ne sono prive. “Penso in particolare alle zone marinare della provincia – dice ancora -, a partire da Portopalo di Capo Passero, e alla zona montana della provincia, territori che soprattutto durante il periodo estivo registrano un significativo incremento della popolazione e dei flussi turistici. È importante che il piano di rinnovo della flotta venga completato nel più breve tempo possibile, accompagnandolo dal rafforzamento degli equipaggi e della presenza del personale sanitario, a partire dai medici nelle postazioni in cui sono previsti, così da garantire un servizio di emergenza-urgenza sempre più capillare, tempestivo ed efficiente su tutto il territorio provinciale.”

Per Cannata questi risultati sono il frutto di una programmazione e del lavoro condiviso tra la SEUS, il Governo regionale e tutte le istituzioni coinvolte. “A noi interessano i fatti e i risultati concreti – conclude -: continueremo a seguire con attenzione questo percorso affinché ogni investimento si traduca in servizi sempre più efficienti e in una sanità sempre più vicina ai cittadini.”