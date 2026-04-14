Canoa Polo Club Siracusa, argento in Coppa Italia. Novara: “Orgogliosi del risultato, adesso vogliamo la Serie A”

Un secondo posto in Coppa Italia che conferma lo stato di forma positivo in ottica esordio nel campionato di Serie A1 per la Canoa Polo Club Siracusa. Ad Ancona, la squadra guidata dal giocatore-allenatore Davide Novara è arrivata a un passo dalla conquista del titolo, sfumato nella finale contro i campioni d’Italia in carica della Canottieri Ichnusa, disputata alla pari dagli aretusei che sono usciti sconfitti per 3-2 ma hanno dimostrato di avere le carte in regola per competere con le migliori formazioni del panorama canoistico nazionale. Il cammino è stato pressochè perfetto, con otto vittorie, un pari e la sconfitta nell’ultima partita della competizione che è valsa il secondo gradino nel podio completato dalla Pro Scogli Chiavari.

Dopo il primo posto nel mini-girone a tre, superato grazie ai successi su Urbe Roma e Cus Milano, la Cpc Siracusa ha affrontato un gruppo da cinque squadre nella fase successiva, chiudendo a punteggio pieno con quattro vittorie su altrettante sfide contro Ichnusa (3-2), Amici del Fiume (6-1), Roma Eur (6-2) e Circolo Nautico Posillipo (4-3). La vittoria per 3-2 nella semifinale contro il Cus Catania ha regalato al club siracusano la finale, persa di misura (3-2) contro i campioni sardi. La medaglia d’argento non è l’unico trofeo portato a casa dalla Canoa Polo Siracusa, che si è distinta anche a livello individuale con il capocannoniere Davide Novara, autore di 14 gol, e il miglior portiere Andrea Romano.

“Siamo profondamente orgogliosi di quanto fatto” aggiunge Novara. “Ritornare ad alti livelli non è mai semplice né scontato. Richiede impegno e una grande determinazione. Abbiamo giocato 10 partite in soli due giorni: uno sforzo fisico e mentale estenuante, sopperendo al gap atletico con le squadre più giovani grazie all’esperienza, alla furbizia tattica e alla capacità di imporre il nostro gioco in ogni fase.”

La vittoria casalinga nell’International Sicily Cup e il piazzamento prestigioso in Coppa Italia hanno permesso alla Canoa Polo Siracusa di testare il livello in vista dell’inizio del campionato, previsto nel weekend del 9 e 10 maggio a Salerno: “Questo risultato di squadra ci dà l’energia necessaria per il prosieguo della stagione,” conclude Novara. “Ora l’obiettivo è continuare questo percorso per riprenderci definitivamente la Serie A, il palcoscenico che spetta a questa città e a questo gruppo.“