Canoa polo Siracusa, Emanuele e Corvaia campioni del mondo: battuta la Germania

Sport · A Duisburg

Due siracusani tornano sul tetto del mondo. Dieci anni dopo lo storico titolo conquistato proprio nelle acque aretusee, l’Italia della canoa polo si è laureata nuovamente campione del mondo. A Duisburg, in Germania, gli azzurri hanno superato i padroni di casa per 4-3 al secondo supplementare, al termine di una finale rimasta in equilibrio fino agli ultimi istanti.

Una vittoria arrivata esattamente a dieci anni dall’oro del 2016, quando il Mondiale si disputò a Siracusa. Questa volta il teatro è stato quello tedesco, ma una parte importante della storia azzurra continua a parlare siracusano.

In acqua c’erano infatti Gianmarco Emanuele ed Edoardo Corvaia, due dei protagonisti della Nazionale. Emanuele ha indossato anche la fascia di capitano. Entrambi fanno parte del movimento della canoa polo siracusana e hanno contribuito al nuovo titolo iridato. La presenza aretusea si completa con Davide Novara, inserito nello staff tecnico della Nazionale.

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La finale contro la Germania è stata una vera battaglia. Dopo un primo tempo senza reti, l’Italia ha sbloccato il risultato nella ripresa con Tommaso Lampò, prima del pareggio tedesco. Gli azzurri hanno quindi trovato altre due reti con Bertelloni e Ruggiero, portandosi sul 3-1, ma la Germania ha reagito e ha ristabilito la parità sul 3-3.

Si è così andati ai supplementari. Il primo extra-time non ha modificato il risultato, mentre nel secondo è arrivata la giocata decisiva: ancora Tommaso Lampò, autore del gol del 4-3 che ha consegnato all’Italia il titolo mondiale. È stato dunque un golden goal a chiudere una finale rimasta aperta fino all’ultimo.

Per Emanuele e Corvaia si tratta di un nuovo capitolo di una storia iniziata proprio a Siracusa nel 2016. La Sicilia era stata protagonista anche di quella precedente impresa e, a Duisburg, i due siracusani hanno nuovamente fatto parte della squadra capace di riportare l’Italia sul gradino più alto del mondo.

Il risultato è stato celebrato anche dal sindaco di Siracusa Francesco Italia, che ha sottolineato il legame tra i due titoli mondiali: “A 10 anni di distanza dalla straordinaria vittoria a Siracusa, l’Italia di canoa polo, con i nostri due campioni siracusani Edoardo Corvaia e Gianmarco Emanuele, torna a conquistare il titolo mondiale“.

Un successo che riaccende così il legame tra Siracusa e una disciplina che proprio in città ha vissuto uno dei suoi momenti più importanti. Nel 2016 l’oro mondiale era arrivato davanti al pubblico aretuseo; nel 2026 la storia si è ripetuta a Duisburg, con due protagonisti siracusani ancora una volta dentro la spedizione azzurra.