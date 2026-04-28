Canottaggio, quattro medaglie per l’Ortigia Siracusa a Ragalbuto

Fine settimana di grande intensità agonistica per l’ASD Ortigia Siracusa di canottaggio sulle acque del Lago di Pozzillo di Regalbuto. Sono quattro le medaglie conquistate dai ragazzi del Presidente Chessari, un oro e tre argenti, che confermano la tradizione remiera aretusea.

E’ d’oro la medaglia del due senza Senior composto da Barreca Vittori e Fazzina Adriano. Salgono sul secondo gradino del podio, nel doppio Senior maschile Conti Marco e Bosco Matteo, nel quattro di coppia Senior maschile Barreca Vittorio, Bosco Matteo, Conti Marco e Fazzina Adriano e nel doppio Under 17 maschile Maltese Valerio e Maltese Tommaso.

Soddisfazione per il risultato è stato espresso dallo staff tecnico e dalla dirigenza.