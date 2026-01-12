Caos refezione a Siracusa: ritardi fino alle 15.30 nel giorno di (ri)avvio del servizio. Bandiera: “problemi iniziali”

Disagi e proteste nel primo giorno di (ri)avvio del nuovo servizio di refezione scolastica del Comune di Siracusa. A segnalarli sono numerosi genitori, preoccupati per quanto accaduto soprattutto nelle scuole dell’infanzia, dove in diversi casi il pranzo è arrivato con ore di ritardo.

Secondo alcune segnalazioni, ritardi si sarebbero verificati in diversi istituti cittadini (Lombardo Radice, Wojtyła, Archia-Monte Tosa, Vittorini, Archimede ma ci sono anche altri comprensivi), dove i pasti sarebbero stati consegnati tra le 14:30 e le 15:30, ben oltre l’orario previsto. Una situazione che ha generato forte malcontento tra le famiglie, preoccupate soprattutto per i più piccoli, costretti ad attendere il pranzo per gran parte della giornata scolastica.

Sull’accaduto è intervenuto l’assessore alla Pubblica Istruzione Edy Bandiera, che ha ammesso le difficoltà iniziali legate all’avvio del nuovo servizio: “Sapevamo che potevano esserci dei disguidi – ha spiegato – perché si tratta di una ditta nuova, di un’app nuova e di una banca dati da ricostruire. Avevamo informato le scuole chiedendo collaborazione nella comunicazione dei pasti. In alcuni casi è andata bene, in altri meno. È l’avvio del servizio”.

Bandiera ha aggiunto che l’alternativa sarebbe stata posticipare ulteriormente l’inizio della mensa, lasciando però gli studenti senza servizio per più giorni: “I mezzi che forniscono i pasti sono potuti partire solo intorno alle 13:20, quando i dati sui pasti erano completi. Poi incidono distanza, traffico e altri fattori. Era una situazione messa in conto”. L’assessore ha comunque rassicurato le famiglie, assicurando che si tratta di problemi temporanei: “In pochissime ore, 24-48 al massimo, siamo fiduciosi che il servizio possa normalizzarsi“.