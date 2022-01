Caos scuole, la Regione posticipa di 3 giorni la riapertura: a Siracusa si ricomincerà in Dad

Il Governo regionale rinvierà la riapertura delle scuole di tre giorni in Sicilia per consentire di verificare tutti gli aspetti organizzativi a causa dell’aumento dei contagi da Covid, secondo quanto emerge dalla task force regionale riunitasi, alla presenza degli assessori regionali alla salute Ruggero Razza e all’istrizione Roberto Lagalla. Mercoledì prossimo è prevista un’altra riunione della task force.

Questo lascia quindi intendere che anche a Siracusa la Dad non partirà prima di giovedì 13 gennaio. Caos e confusione, a meno di 48 ore da quello che doveva essere il giorno del rientro a scuola dopo oltre 20 giorni di stop.

Nel capoluogo la didattica a distanza, così come previsto dall’ordinanza del sindaco, è prevista per le scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo e secondo grado, pubbliche, private e paritarie, garantendo la possibilità di svolgere attività in presenza (qualora sia necessario) l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali