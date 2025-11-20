Capacità amministrativa. Siracusa al 51° posto nella classifica nazionale e 2° capoluogo in Sicilia

Siracusa si posiziona al 51° posto su 112 nella classifica nazionale dei capoluoghi elaborata dall’Indice Maqi, il nuovo strumento sviluppato da ricercatori de La Sapienza, Istat e del Gran Sasso Science Institute per misurare la qualità amministrativa dei Comuni italiani. Il punteggio della città, 105.71, la colloca a metà della graduatoria: non tra le realtà più virtuose, ma nemmeno nelle posizioni più critiche che caratterizzano altre aree del Mezzogiorno.

Ed è proprio il confronto interno alla Sicilia a raccontare una storia interessante: Ragusa svetta al 19° posto nazionale, mentre Catania chiude in coda. Siracusa sta nel mezzo, con performance disomogenee che riflettono un sistema amministrativo che funziona su alcuni fronti, fatica su altri.

Il Maqi non valuta i servizi offerti al cittadino, ma la “macchina” che li rende possibili. Per farlo combina 11 indicatori in tre aree: Capitale umano e stabilità del personale; Competenza e struttura della leadership politica; Solidità e autonomia finanziaria dell’ente. Il risultato vuole fotografare non come si vive, ma “quanto l’amministrazione è in grado di funzionare”.

Nel quadro nazionale emerge che i capoluoghi, in media, hanno personale più istruito e meno vincoli finanziari rispetto agli altri Comuni. Siracusa beneficia di questo vantaggio strutturale, ma lo fa solo in parte: la città mostra parametri migliori della media del Sud, pur restando lontana dalle performance del Nord.

Gli indicatori che spingono Siracusa verso il centro classifica riguardano soprattutto un livello di istruzione dei dipendenti in crescita costante nel tempo, una capacità di riscossione superiore a molti Comuni non capoluogo e una riduzione progressiva dell’assenteismo rispetto agli anni 2000. Le aree più fragili sono invece quelle tipiche del Mezzogiorno: rigidità di bilancio, limitata dotazione organica, difficoltà nella capacità di spesa reale. Tutti elementi che comprimono la potenzialità operativa dell’ente e rallentano la tempestività amministrativa.

Lo studio fotografa un’Italia ancora divisa in due, e la Sicilia non fa eccezione. Ragusa, che figura tra le prime venti città del Paese, mostra che piccole amministrazioni del Sud possono raggiungere livelli di qualità elevati. Catania, invece, risulta ultima tra i capoluoghi analizzati per capacità di spesa, riscossione e quota di investimenti. Siracusa si colloca in un corridoio intermedio.