Capodanno in piazza Duomo a Siracusa, il Comune lancia l’avviso: 80 mila euro per lo show che chiuderà il 2025

Il Comune di Siracusa ha pubblicato l’avviso per raccogliere proposte progettuali finalizzate alla realizzazione dello spettacolo di Capodanno 2026 in piazza Duomo. L’obiettivo è selezionare un progetto artistico e logistico capace di animare la notte di Capodanno con un evento che si svolgerà dalle 22 alle 3.

Come da tradizione, l’Amministrazione intende proporre uno spettacolo che combini musica dal vivo, dj set, led wall, giochi di luci e proiezioni multimediali, con un allestimento scenografico capace di valorizzare la cornice di piazza Duomo. Le proposte dovranno indicare gli artisti coinvolti, gli eventuali accordi già in essere, il progetto tecnico relativo a palco, strutture, tecnologie audio-luci-video, piano di sicurezza e servizi di safety e security. Previsto anche l’obbligo di realizzare un piano grafico di comunicazione da veicolare sui principali canali social, previa approvazione del Comune.

Possono presentare proposte soggetti — indipendentemente dalla forma giuridica — che operano nel settore dello spettacolo dal vivo con comprovata esperienza in progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi analoghi. Le proposte dovranno essere inviate entro le 23:59 del 10 dicembre.

La Commissione assegnerà un massimo di 100 punti sulla base di qualità e originalità della proposta artistica, qualità dei sistemi tecnologici e delle proiezioni, economicità e rapporto qualità/prezzo, esperienza del proponente, sostenibilità ambientale e piano di comunicazione.

Il contributo massimo erogabile dal Comune è di 80.000 euro, Iva inclusa. L’Amministrazione si riserva comunque di non procedere all’affidamento qualora nessuna proposta risulti idonea.

L’Ente metterà a disposizione gli spazi, il palco comunale (esclusa la copertura), la deroga al rumore e la promozione istituzionale dell’evento. All’affidatario spettano invece tutte le attività operative: licenze, autorizzazioni, service audio-luci-video, sicurezza, bagni chimici, transenne, piani sanitari, Siae, assicurazioni, energia elettrica, copertura del palco e comunicazione.