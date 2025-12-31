Capodanno, sindaco di Siracusa: “nessuna ordinanza contro i botti, appello alla responsabilità”

Il sindaco di Siracusa Francesco Italia non ha firmato un’ordinanza che vieta l’esplosione dei botti di Capodanno. Una scelta, quella del primo cittadino legata all’impossibilità di far rispettare il provvedimento, come ha spiegato stamane nel corso dell’incontro di fine anno con i giornalisti.

“Ho fatto una scelta precisa, cioè di non firmare un’ordinanza che vieti l’esplosione dei botti di Capodanno. E non certo perché siamo affezionati ai botti o perché ci piacciono. Abbiamo tale rispetto per i cittadini e per l’istituzione che rappresentiamo che per me è inconcepibile firmare un’ordinanza che nessuno in nessuna città è in grado di far rispettare”. Il sindaco di Siracusa ha affermato di avere discusso con alcuni cittadini di questa decisione.

“Come ho detto – ha detto Italia- a molti cittadini, che mi hanno scritto, se firmassi il divieto per l’uso dei botti mi prenderei tanti applausi e apprezzamenti da una larghissima fetta di popolazione ma io non devo prendere in giro nessuno e provo rispetto per i colleghi che firmano queste ordinanze ma fino a quando non si troverà un sistema che possa davvero impedire l’esplosione dei botti non sottoscriverò alcuna ordinanza”.