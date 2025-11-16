“Cappuccetto Rosso e il Branco”: a Siracusa la fiaba che parla di bullismo e fragilità

La celebre favola di Cappuccetto Rosso diventa lo strumento per raccontare una delle paure più attuali del mondo giovanile: il bullismo. Si intitola infatti “Cappuccetto Rosso e il Branco” il nuovo spettacolo del Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri, in scena oggi e il 23 novembre (già conclusa il 9 novembre) con due repliche giornaliere (11 e 17), all’interno della nuova stagione dedicata al Teatro Ragazzi.

La storia parte da un’idea semplice ma potente: nella fiaba tradizionale il lupo è uno sconosciuto. Nel mondo reale, spesso, i pericoli arrivano dai “conosciuti”, dai coetanei che trasformano insicurezze e fragilità in comportamenti prevaricanti.

In questa nuova versione, Cappuccetto Rosso è un ragazzo, perché — come sottolinea la compagnia — “la fragilità non ha sesso”. Il giovane protagonista diventa il bersaglio di un branco di “lupi”, due dei tre bulli sono interpretati da Massimo Tuccitto, regista dello spettacolo, e da Alfredo Mauceri, direttore creativo della compagnia.

La messinscena alterna comicità, momenti di magia e suggestioni tipiche del Teatro dei Pupi per affrontare un tema delicato: il disagio sia di chi subisce sia di chi compie atti di bullismo.

“Il bullismo non va demonizzato, va compreso – afferma il regista Tuccitto – Il bullo è spesso il bambino di cui la società smette di occuparsi. Può essere recuperato, ma solo se il suo comportamento viene portato alla luce”.

Tuccitto chiarisce un punto essenziale: la denuncia della vittima non è una responsabilità etica da caricare su chi subisce, ma l’unico strumento per attivare gli adulti, educatori e famiglie, che hanno il compito di intervenire. Lo spettacolo vuole quindi incoraggiare i bambini a parlare, a liberarsi dal silenzio che isola e amplifica la paura.

Il messaggio è duplice: al ragazzo bullizzato si dice che non è solo e che chiedere aiuto è un atto di forza, non di debolezza; agli adulti si ricorda che il bullismo non è un problema dei bambini “tra loro”, ma una richiesta di attenzione che coinvolge l’intera comunità educativa.

Cappuccetto Rosso e il Branco è parte di una trilogia dedicata alle fiabe classiche reinterpretate per il pubblico contemporaneo, assieme a Cenerentola e Hansel e Gretel.

Il Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri — custode della tradizione inserita nel Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco — continua così il suo viaggio nel teatro per ragazzi, offrendo storie che fanno divertire, ma che sanno anche accendere riflessioni profonde.

Tra incontri sorprendenti, rivelazioni inattese e una dose di magia, il giovane Cappuccetto scoprirà che il branco si può affrontare, che la propria identità può essere difesa e che il coraggio non è l’assenza di paura, ma la capacità di chiedere aiuto. Un modo per riportare al centro ciò che la fiaba ha sempre insegnato: il pericolo esiste, ma la comunità — se vigile e attenta — può proteggere, guidare e far crescere.