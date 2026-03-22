Carabiniere libero dal servizio salva una donna intenzionata a lanciarsi nel vuoto

Un Carabiniere, nonostante fosse libero dal servizio, non ha esitato un istante a intervenire lungo la SS162 per trarre in salvo una donna in procinto di compiere un gesto estremo. ​Nonostante il pericolo e i momenti di altissima tensione, il militare è riuscito a instaurare un contatto empatico e ad afferrarla un istante prima che fosse troppo tardi, evitandone la caduta nel vuoto.

È accaduto a Napoli, ieri pomeriggio, con il carabiniere netino Roberto Belmonte che si è contraddistinto per determinazione e tempismo, evitando che un momento di debolezza potesse trasformarsi in tragedia.

L’episodio – come raccontato da Telenuova Tv – si è verificato intorno alle 15:50 lungo la rampa del cavalcavia che collega via Pacioli alla SS162. Belmonte, libero dal servizio, ha notato una donna in stato confusionale che camminava in equilibrio precario sulle barriere “New Jersey”, pronta a compiere un gesto estremo. Senza esitare, il militare ha messo in sicurezza l’area con la propria auto e ha iniziato un delicato tentativo di negoziazione. La donna, armata di bottiglie rotte e cocci di vetro, avrebbe anche minacciato più volte il militare.

Il salvataggio definitivo è avvenuto un istante prima della tragedia: quando la donna ha tentato di scavalcare il parapetto per lanciarsi nel vuoto, il militare l’ha afferrata prontamente per le gambe, impedendo la caduta e traendola in salvo.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) Campania ha espresso profondo orgoglio per l’azione di Belmonte: ​”essere un Carabiniere significa andare verso il pericolo per dovere. Ma oltre al plauso, chiediamo tutele concrete e il giusto riconoscimento per chi, ogni giorno, rischia tutto per la collettività”.