Carburanti a prezzo calmierato, code ai distributori Eni di Siracusa

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Code e attese ai distributori Eni di Siracusa dopo l’entrata in vigore del Price Cap annunciato da Enilive, la misura che fissa un limite massimo al costo dei carburanti. In diversi impianti cittadini, infatti, si sono registrati afflussi superiori alla norma di automobilisti intenzionati a fare rifornimento approfittando dei prezzi più contenuti.

L’iniziativa prevede la vendita della benzina a 1,99 euro al litro e del gasolio a 2,19 euro al litro, tariffe che hanno attirato l’attenzione di molti utenti in una fase caratterizzata da rincari e oscillazioni dei prezzi alla pompa.