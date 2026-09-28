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Carburanti a prezzo calmierato, code ai distributori Eni di Siracusa

di Oriana Gionfriddo ·
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fila distributore eni

Code e attese ai distributori Eni di Siracusa dopo l’entrata in vigore del Price Cap annunciato da Enilive, la misura che fissa un limite massimo al costo dei carburanti. In diversi impianti cittadini, infatti, si sono registrati afflussi superiori alla norma di automobilisti intenzionati a fare rifornimento approfittando dei prezzi più contenuti.

L’iniziativa prevede la vendita della benzina a 1,99 euro al litro e del gasolio a 2,19 euro al litro, tariffe che hanno attirato l’attenzione di molti utenti in una fase caratterizzata da rincari e oscillazioni dei prezzi alla pompa.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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