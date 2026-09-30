Carburanti, a Siracusa è corsa al pieno: il price cap riporta le code da “effetto Covid”

Attualità · File ai distributori

La scena ricorda, per certi versi, quella vissuta durante il Covid. Non davanti ai supermercati, questa volta, ma davanti ai distributori di carburante. File di auto, automobilisti in attesa, serbatoi da riempire e la sensazione che sia meglio approfittare subito dell’occasione prima che possa finire.

A Siracusa il price cap introdotto da Eni-Enilive ha prodotto fin dalle prime ore di lunedì 28 settembre un effetto molto evidente: code davanti alle stazioni di servizio e un aumento significativo dei rifornimenti. Il tetto fissato dalla compagnia è di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, valori applicabili sulla rete Enilive.

Un’iniziativa che ha avuto un effetto quasi psicologico prima ancora che economico. Perché se fino a domenica molti automobilisti si fermavano al distributore per mettere i consueti 20 o 30 euro di carburante, da lunedì la situazione è cambiata: in tanti hanno deciso di fare il pieno, approfittando di prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati nei giorni precedenti.

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Il fenomeno delle code è stato segnalato anche da altre città italiane e a Siracusa è stato particolarmente evidente in diversi impianti Eni.

È qui che riaffiora il paragone con il periodo della pandemia. Allora erano le code davanti ai supermercati e la corsa ad acquistare pasta, acqua, farina, prodotti a lunga conservazione e altri beni di prima necessità a creare, in alcuni momenti, una scarsità percepita che finiva per alimentare ulteriormente gli acquisti.

Oggi il meccanismo è simile, anche se naturalmente il contesto è completamente diverso: non c’è alcun annuncio di esaurimento del carburante. Eppure il prezzo più basso spinge molti automobilisti a fare scorta, quasi che quei 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il diesel possano sparire da un momento all’altro.

Una percezione che, ascoltando automobilisti e operatori, sembra essersi tradotta in un comportamento molto concreto: si compra oggi perché costa meno oggi. Ma il paradosso è che non ce ne sarebbe necessariamente bisogno.

Eni ha stabilito infatti che il price cap resterà in vigore per un periodo iniziale di 30 giorni, con possibilità di estenderlo fino alla fine dell’anno, in funzione dell’andamento del mercato e delle condizioni di approvvigionamento.

Insomma, non si tratta di un ribasso destinato a durare soltanto qualche ora. Eppure il primo effetto è stato quello di una vera e propria corsa al pieno.

Nel frattempo il meccanismo si sta allargando. IP, controllata da Socar, ha avviato progressivamente il proprio intervento di contenimento dei prezzi e ha deciso di allinearsi ai valori di 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il gasolio, anche se l’applicazione non è stata immediatamente uniforme su tutta la rete.

E da ieri è arrivata anche Q8, che ha annunciato l’adesione all’iniziativa: in questo caso il price cap partirà dal 1° ottobre per 30 giorni, con un’applicazione definita dalla società secondo un “approccio modulare”. E chissà se la maggiore offerta di prezzi calmierati potrà porre fine a questa “isteria” di corsa al carburante.