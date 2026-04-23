Carburanti alle stelle, cooperative al limite: Siracusa non può pagare il prezzo delle crisi globali

L’ennesima crisi internazionale diventa, puntualmente, l’ennesima occasione per scaricare sulle imprese e sui territori il peso di un sistema che non regge più. L’escalation del conflitto con l’Iran e il conseguente caro carburanti stanno producendo effetti immediati e drammatici su un tessuto economico già provato, e le cooperative della provincia di Siracusa non intendono restare in silenzio mentre vengono spinte, lentamente ma inesorabilmente, verso il collasso.

Non siamo davanti a un’emergenza improvvisa, ma all’ennesima dimostrazione di una fragilità strutturale che nessuno ha avuto il coraggio di affrontare. I costi energetici fuori controllo stanno divorando margini già ridotti al minimo, rendendo impossibile programmare, investire, perfino lavorare con un minimo di serenità. E mentre qualcuno discute, le cooperative continuano a garantire servizi essenziali, occupazione e tenuta sociale, senza alcuna rete di protezione reale.

“Le cooperative non sono un bancomat né un ammortizzatore sociale da utilizzare quando il sistema va in tilt – dichiara il vice presidente Vicario con delega alle Relazioni Istituzionali, Salvatore Piccione –. Qui si rischia di compromettere definitivamente un patrimonio economico e umano che tiene insieme intere comunità. Ogni aumento dei carburanti si traduce in meno servizi, meno lavoro e meno dignità per chi ogni giorno manda avanti queste imprese. Non servono più parole né interventi simbolici: servono decisioni immediate, strutturali e soprattutto credibili”.

Il punto è semplice: non si può continuare a chiedere sacrifici sempre agli stessi. Le cooperative operano già in condizioni limite, strette tra inflazione, burocrazia e una domanda sempre più fragile. Aggiungere il peso di carburanti fuori controllo significa decretarne la fine, senza neanche il coraggio di dirlo apertamente.

“Se qualcuno pensa che le cooperative possano continuare a reggere tutto, si sbaglia di grosso – affermano il Presidente Provinciale Alex Guastelluccia e il Direttore Provinciale Paolo Campisi –. Non siamo qui per fare da parafulmine a un sistema che scarica i problemi dall’alto verso il basso. Perché quando chiudono le cooperative, non si perdono solo imprese: si spengono servizi, si svuotano territori e qualcuno dovrà finalmente assumersene la responsabilità. L’Unione Italiana Cooperative – Unione Provinciale di Siracusa ribadisce la necessità di interventi immediati e concreti. Non per ottenere privilegi, ma per evitare che l’economia reale venga definitivamente schiacciata tra crisi geopolitiche e immobilismo politico. Il tempo delle analisi è finito: ora servono risposte. E servono subito”.